Baby K torna single dopo 5 anni. Chi era lo storico fidanzato

“Quest’estate cosa fai, faccio di tutto, prendo e mi butto”. Cantava Baby K in un altro, l’ennesimo, tormentone estivo. E delle tante cose che si aspettava di fare in questo luglio, di certo non c’era la rottura con il suo storico fidanzato. Lo ha rivelato in un’intervista esclusiva su Tu Style, in cui ha raccontato di tutto della sua vita privata, rompendo quella muraglia che, generalmente, costruisce sulla sua sfera personale. La cantante è infatti sempre molto riservata e chiusa.

Ma sulle pagine di questo settimanale ecco spuntare delle curiose indiscrezioni. Aveva, forse, bisogno di sfogarsi, di buttare tutto fuori, di parlare di una storia importantissima e finita all’improvviso: erano infatti cinque anni che conviveva con il suo fidanzato, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori dei social. Un profilo particolare, sconosciuto, e che per questo ha destato curiosità e domande. Vi sveliamo chi è. Continua a leggere dopo la foto.









Si chiama Flavio Raimondi, che di mestiere fa il Creative director & visual designer. È originario di Roma e si è occupato di molti singoli di Baby K. Sui social, a dire la verità, sono molte le foto che raffiguravano la coppia in compagnia del loro bulldog Kingston, ma nessuno era riuscito ad identificare il giovane. La storia sarebbe finita a dicembre, ma è poi seguito quel classico tira e molla in cui cascano tutte le coppie storiche. “Mi risulta molto difficile trovare una persona che si senta a suo agio con me, vicino ad una donna indipendente, e che a sua volta sia un tipo indipendente”, ha raccontato la cantante. Continua a leggere dopo la foto.





Ma ora si chiude e si volta pagina. Con Baby K che già guarda al futuro e alla domanda di come deve essere l’uomo perfetto, risponde: “Diciamo che l’uomo self made ha il suo fascino: forte, dolce, paziente e intelligente”. Ma non ci sono solo pettegolezzi in questa intervista, c’è anche un interessante ragionamento sulla sua carriera e sulla sfera musicale: “Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta. Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ho avuto una crescita organica – ha detto Baby K – ho cambiato le regole, ma questo richiede tempo. Diciamo che ho spianato la strada a chi è venuta dopo di me”. E dopo il bel Flavio, invece, chi arriverà? Forse è ancora troppo presto per dirlo.

