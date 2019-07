Tina Cipollari non è seguitissima solo in tv, dove da anni ricopre il ruolo di opinionista fissa a Uomini e Donne, Anche sui social la ‘Vamp’ di Canale 5 fa furore. Non è proprio la donna dello spettacolo più attiva in assoluto, ma anche lei condivide spesso immagini del suo privato. E nelle ultime ore anche Tina si è fatta contagiare dalla moda del momento. La spalla storica di Gianni Sperti e nemica di Gemma Galgani nel dating show di Maria De Filippi si è divertita con FaceApp, la app che ha conquistato tutti, vip e non.

Ha quindi postato una foto in compagnia del fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con il filtro ‘invecchiamento’ ed è stata subito pioggia di commenti. Molti, però, hanno intravisto una somiglianza che, forse, Tina non ha gradito. Quella con Gemma. (Continua dopo la foto)









Scorrendo tra i commenti dello scatto che mostra Tina invecchiata sono tantissimi infatti i fan che la paragonano all’ex fidanzata di Giorgio Manetti. “Tina – le scrive una – sembri Gemma!”, e poi ancora: “Oddio ti sei presa la gemmite”, “Io non lo vorrei dire… ma quasi quasi assomigli a Gemma!”, si legge ancora tra i messaggi lasciati sotto al post. E arriva pure quello ironico di Gianni Sperti: “Finalmente ti sei fatta un selfie reale senza filtri”. (Continua dopo la foto)





Ma a proposito di foto che stanno facendo il giro della rete (sono già apparse su numerosi siti di gossip) ora spuntano pure quelle in costume. Le ha pubblicate il settimanale Nuovo. Negli scatti diffusi dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, ecco la Vamp di Uomini e Donne quasi irriconoscibile in spiaggia, seduta su una sdraio e in evidente sovrappeso. (Continua dopo le foto)







Di recente era stata la stessa Tina a rivelare che dietro il suo aumento di peso c’è un problema serio di salute. La Cipollari soffre infatti di ipertiroidismo, un patologia caratterizzata dalla presenza in circolo di quantità esagerate di ormoni tiroidei che, appunto, tra le varie conseguenze può portare anche a un aumento di peso.

