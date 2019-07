Incinta e senza nulla addosso. Giorgia Gabriele (ex di Vacchi) oltre il limite

Giorgia Gabriele, 33 anni, posa nuda con il pancione. L’ex fidanzata di Gianluca Vacchi è prossima al parto. Aspetta il primo figlio dal compagno Andrea Grilli, capo commerciale della New Guards Group, e si è fatta immortalare dal fotografo Raffaele Marone. ”Almost ready for him” (Quasi pronta per lui) scrive la Gabriele pubblicando lo scatto con un cuore rosso.

Tantissimi i commenti e i messaggi da parte dei personaggi dello showbiz: "Amore bella la mia Jojo", le scrive Ana Laura Ribas usando anche l'hashtag "stupenda". Mentre Alessia Marcuzzi mette tanti smile con gli occhi a forma di cuore. La stilista e influencer aspetta un maschietto. Per lei il fiocco sarà azzurro, come ha rivelato, sempre via Instagram, lo scorso 3 luglio poco prima di entrare nella 36esima settimana di gravidanza.









Giorgia, infatti, ha postato un'altra foto in cui si vedeva solo il pancione con un paio di scarpette da maschietto e ha scritto: "Le ultime settimane, aspettando il nostro bambino". Anche in quell'occasione a fotografarla era stato Raffaele Marone. Sempre seguitissima sui social Giorgia Gabriele, continua a testa alta la sua vita dopo la fine della relazione a base di bella vita e balletti virali con il milionario Gianluca Vacchi, vera star dei social.





La notizia della gravidanza era arrivata lo scorso marzo, sempre sui social, con una foto che ritraeva il compagno intento a baciarle il pancino. "Questo è uno di quei momenti che sogni da sempre ma non sai mai se diventerà reale … Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere la sensazione e quanto incredibilmente eccitati e felici siamo .. tua mamma e papà ti stanno aspettando", aveva scritto la stilista ricevendo tantissimi commenti e like.





Andrea Grilli, classe 1979, è un uomo molto influente nel campo della moda. È il capo commerciale del gruppo New Guards che comprende marchi quali Marcelo Burlon, Off White, Palm Angels, Unravel Project e Heron Preston. Dopo essersi laureato alla Bocconi, si è specializzato in Management control e Marketing, poi ha rivestito cariche professionali di rilievo per marchi internazionali come C’N’C Costume National e Just Cavalli.

