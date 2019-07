“Si chiama Santiago”. Stefano De Martino, un regalo pazzesco (ed extra lusso)

Da ballerino della scuola di Amici a conduttore molto apprezzato, con in mezzo un matrimonio finito con Belen Rodriguez, un figlio, Santiago, e il ritorno di fiamma che tanto auspicavano i fan. Non si fa che parlare di Stefano De Martino negli ultimi giorni e non solo per le foto social che mostrano una passione e un amore sempre più accesi per l’argentina, ma anche perché insieme guideranno ben due programmi.

Ovvero la Notte della Taranta il 24 agosto e il Festival di Castrocaro il 3 settembre. “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico – ha spiegato Stefano in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Oggi parlando della conduzione di coppia – Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla”. (Continua dopo la foto)









Belen e Stefano sono tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione e fanno di tutto per non nascondere che oggi sono più innamorati di ieri. Tanto che secondo gli ultimi gossip starebbero anche progettando le nozze bis. “Il nostro ritorno di fiamma? Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”, ha aggiunto il ballerino. (Continua dopo la foto)





E passione alle stelle con Belen a parte, dagli ultimi aggiornamenti social apprendiamo che Stefano si è anche fatto un regalo pazzesco. Si tratta di un motoscafo appena acquistato che De Martino tiene al porto di Napoli e che ha mostrato nelle ultime Storie di Instagram. Il nuovo gioiellino si chiama “Santiago” e la coppia ha trascorso una bellissima giornata a Capri bordo della nuova barca con Gianfrancesco Scafa e Mattia Ferrari. (Continua dopo le foto)







Tra le Storie di entrambi, eccoli pranzare in un noto ristorante con ostriche e champagne e poi di nuovo a bordo con Stefano in versione capitano. Ma al timone del motoscafo che sembra davvero extra lusso ci si mette anche Belen, che Mattia Ferrari definisce “Capitan Findus” e poi il ballerino si dà al wakeboard, ovviamente ripreso dalla sua metà. Chissà se la sua barca a motore ‘Santiago’ la porterà anche a Ibiza, dove la coppia tornerà presto.

