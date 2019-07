Laura Torrisi “divina” al mare: il bikini è incontenibile e i fan perdono la testa

È da un po’ che Laura Torrisi non si vede in televisione, ma la bella attrice toscana che ricordiamo tutti in coppia con Leonardo Pieraccioni ha da poco terminato le riprese del sequel del film “Din Don”, la commedia che racconta le avventure di Don Donato (interpretato da Enzo Salvi). Per questo Laura, classe 1979 e ‘new entry’ del cast rispetto al primo film, ha trascorso alcune settimane nella Val di Sole, in Trentino, ma ora anche per lei è arrivato il momento di godersi sole e mare.

Anche se i suoi tanti fan non la vedono più in tv, infatti, hanno comunque la possibilità di ricevere aggiornamenti dal suo profilo Instagram, dove la Torrisi pubblica scatti del suo privato con frequenza. E proprio le ultime foto, che la ritraggono spesso al mare, hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi follower, che per la cronaca superano il milione. (Continua dopo la foto)









Tutti ipnotizzati dal suo fisico spettacolare. Laura Torrisi ha curve mozzafiato e per la gioia dei suoi tanti ammiratori i micro bikini che sfoggia sui social le mettono in evidenza. A dicembre la Torrisi spegnerà 40 candeline ma da queste foto super sexy dell’estate 2019 appare chiaro che non ha niente da invidiare alle giovani influencer del momento. Semplicemente perfetta. (Continua dopo la foto)





E naturalmente sotto ai post ‘bollenti’ piovono cuori e commenti: “Stupenda, “Spettacolo”, “Divina”, “Sei e rimarrai eternamente bella, perché sei bella dentro”, “Sempre solare”, “Più passa il tempo più diventi spettacolare”, “Sei luce” e perfino un “Mi vuoi sposare?”. Insomma, i follower di Laura Torrisi hanno apprezzato molto i suoi scatti in vacanza, quelli in cui sfoggia costumi incontenibili e sorrisi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram ᴀʙʙʀᴏɴᴢᴀᴛᴜʀᴀ • ha iniziato a seguirti • Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 13 Lug 2019 alle ore 7:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ci vogliono le basi anche per costruire castelli in aria 🦋. #dedicata Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 5 Lug 2019 alle ore 7:28 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🔥🔥🔥= 🌊👒💦 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 14 Lug 2019 alle ore 6:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram È tornato il sole ☀️ Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 16 Lug 2019 alle ore 4:02 PDT



Dopo la fine dell’amore con Pieraccioni, da cui ha avuto la figlia Martina, la Torrisi ha ritrovato il sorriso accanto al pilota di rally Luca Betti, ma il rapporto con l’ex compagno è ottimo. Lo dimostra il gesto di lei qualche tempo fa: l’attrice ha accompagnato la figlia Martina a vedere uno spettacolo del padre e, alla fine, la bimba è salita sul palco prendendo per mano il regista. Applausi a scena aperta e anche commozione tra il pubblico.

