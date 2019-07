Carmen Russo è una forza della natura e in splendida forma. A 59 anni è mamma felicissima di Maria, la bimba avuta nel 2013 dal marito Enzo Paolo Turchi che le ha cambiato la vita e di lei ha parlato in una puntata de I Lunatici in diretta su Radio2: “La sera mi addormento presto, alle 22 già dormo. Al mattino la sveglia suona alle 6.30, facciamo colazione, e si va a scuola. Accompagno Maria a scuola tutte le mattine, la sua presenza nella mia vita è stata una meravigliosa rivoluzione, ne sono felicissima”.

“Sono una mamma che si fa sempre tante domande – ha proseguito – cerco di confrontarmi, di conoscere, di sapere. Maria cresce bene, è serena, solare, si diverte, si alza al mattino con il sorriso. Io ed Enzo Paolo le stiamo molto vicino, viviamo la sua crescita molto intensamente. Cerco di accontentarla, ma non su tutto. Anche se non riesco mai a metterla in punizione. Più che metterla in punizione la invito a fare qualche momento di riflessione”. (Continua dopo la foto)









Carmen ha parlato anche dell’incontro con Enzo Paolo, l’amore della sua vita: “Vedevo la Carrà e la Parisi e pensavo che avrei dovuto ballare a quel livello. Mi serviva un coreografo, cercai Enzo Paolo, andai da lui e gli proposi di lavorare con me per un tour estivo che avrei fatto l’estate”. “L’amore con Enzo Paolo è nato durante il tour estivo – ha continuato Carmen – Nessuno ci credeva troppo, pensavamo fosse un flirt estivo”. (Continua dopo la foto)





E invece “ci siamo sposati nel 1987, dopo 5 anni. Già vivevamo insieme, abbiamo fatto un matrimonio da favola”. Carmen, che abbiamo visto anche recentemente al Grande Fratello Vip, è molto seguita anche su Instagram, dove ai suoi tanti fan regala spesso scatti del suo quotidiano, del suo lavoro e della sua bella famiglia. Gli ultimi, però, hanno lasciato tutti di stucco. (Continua dopo foto e post)







Da sempre siamo abituati a vedere Carmen Russo bionda platino e quando sul suo profilo sono apparse le foto di lei mora e coi capelli più lunghi si è quasi stentato a riconoscerla. A parte il fatto che per lei gli anni sembrano non passare mai, state tranquilli: la bella Carmen era su un set, come racconta anche nella didascalia: “Oggi grazie a trucco e parrucco sono tornata agli anni ’80, che emozione!”. Boom di like e di commenti.

Un lato B pazzesco! Barbara D’Urso in bikini e l’occhio cade proprio lì