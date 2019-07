Anna Safroncik è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Bellezza ucraina naturalizzata italiana, oltre che talentuosa Anna è uno splendore. Trentotto anni, alta un metro e settantadue centimetri, la protagonista di ‘Le tre rose di Eva’ è per molti una delle donne più belle ed eleganti del mondo dello spettacolo. Poco avvezza al gossip, Anna è una donna meravigliosa come dimostrano anche le sue ultime foto social. Una recente in particolare, pubblicata sul suo profilo Instagram, ha lasciato tutti i fan senza fiato.

Stiamo parlando di quella in bikini che evidenzia al meglio il fisico perfetto di Anna che, in una domenica trascorsa in spiaggia, incanta con il suo fascino. Fisico asciutto, esile (per qualcuno anche troppo), ma forme “formidabili” e “classe e portamento da invidia”, scrivono i fan. La bellezza, la grazia e l’eleganza della Safroncik sono sotto gli occhi di tutti e fioccano i complimenti. (Continua dopo la foto)









“Dire che sei incantevole è troppo limitativo”, “Angelica”, “Sei uno spettacolo Della Natura”. “Sei la perfezione”. Insomma, Anna, che corpo da urlo a parte ha un viso talmente grazioso che sembra una bambola”, su Instagram conquista proprio tutti. Ma nelle ultime ore il suo nome troneggia tra le pagine del gossip per ben altro motivo. Pare infatti che l’attrice abbia un flirt con Matteo Mammì, l’ex storico di Diletta Leotta con cui è finita da poco. (Continua dopo la foto)





Il settimanale Chi ha sorpreso Anna e Matteo in vacanza in Sardegna insieme e a giudicare dagli scatti rubati la complicità sembra più che evidente. La rivista racconta che il primo incontro tra i due è avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un’uscita a Roma e ora una fuga romantica in Costa Smeralda subito intercettata dai paparazzi. (Continua dopo le foto)







Anna Safroncik ha chiuso la storia d’amore con Tommaso Cicchinelli a gennaio scorso; Matteo Mammì, invece, classe 1976, nipote dell’ex ministro Oscar Mammì e dal 2013 al 2019 direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport, si è lasciato con l’esplosiva Diletta Leotta da circa un mese. Ma anche la sua ex domina le pagine del gossip: pare sia sbocciato l’amore con Daniele Scardina, pugile di 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi e meglio conosciuto da tutti come King Toretto (trovate tutti gli ultimi aggiornamenti nel link qui sotto).

