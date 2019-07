Quella di Amadeus e Giovanna Civitillo è una delle storie d’amore più belle dello showbiz. I due si sono conosciuti nel 2003 durante la trasmissione “L’eredità”, dove lui era il conduttore del programma e la Civitillo era la protagonista della “scossa”, uno dei giochi che veniva aperto proprio dal suo sexy ‘stacchetto’. In quel periodo Amadeus era sposato con Marisa Di Martino, madre della primogenita, la 22enne Alice Sebastiani, che proprio in questi giorni ha raggiunto il traguardo della laurea.

Quando Amadeus ha conosciuto Giovanna era separato da tre anni. Nel 2007 è sbocciato l'amore e nel 2009 l'ha sposata con rito civile. Ora che la Sacra Rota ha annullato il primo matrimonio, i due sono convolati a nozze e hanno festeggiato insieme a parenti e amici questo amore rinnovato. Giovanna aveva detto che la cerimonia si sarebbe tenuta in una cappella romana con pochi invitati. E così è stato: funzione segreta e riservatissima.









"Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l'annullamento del precedente matrimonio religioso di "Ama" possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo", erano state le parole della showgirl mentre annunciava le nozze con il suo Amadeus. Alle nozze anche Josè, il figlio della coppia, e Alice, la primogenita del conduttore.





"Quando ci siamo conosciuti avevo 40 anni, ero separato da tre, mi occupavo di mia figlia piccola e vivevo alla giornata, non pensavo di trovare il grande amore. Alla vita mondana preferiamo la casa con i suoi semplici piaceri, portare José a scuola, fare la spesa insieme. Apprezziamo le cose normali. Incontrarla è stata una fortuna". Così il conduttore aveva raccontato la sua storia d'amore in una vecchia intervista sul settimanale Oggi. "La cosa bella è che mi guarda ancora così! Anche quando sono stanca e con il pigiamone", aveva detto la Civitillo in un'intervista di coppia rilasciata a Domenica In di Mara Venier.





“Io sono timido, – aveva raccontato il conduttore – avevo paura del no così le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Da allora non si sono più lasciati. L’11 luglio sono convolati a nozze e il settimanale Oggi ha pubblicato la copertina in cui posano, felicissimi, dopo il ‘sì’. Il settimanale, nel numero in uscita, pubblicherà un servizio in esclusiva dedicato proprio alle nozze di Giovanna e Amadeus.

