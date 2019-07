E Arisa lo rifà. La cantante di ‘Sincerità’, che non è certo nuova a cambi look, ha deciso di modificare il suo aspetto ancora una volta e, orgogliosissima, ha mostrato il risultato sui socia. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, ha deciso di rasarsi a zero i capelli. “Sì, ho coraggio – ha scritto in alcune Instagram story nelle quali ha fatto vedere il cambio – Anche paura…ma più coraggio”.

L’artista ha quindi invitato coloro che avrebbero voluto criticarla a scavare più a fondo, senza pensare solo alla sua immagine: “Mi raso da quando avevo 22 anni, se non ti piaccio prova ad amarmi per quello che sono dentro – ha continuato – E fai così con tutte le persone che incontri. Provaci almeno”. E chissà se con questa premessa i soliti hater stavolta avranno evitato di giudicare andando oltre le apparenze. (Continua dopo la foto)









Anche perché non molto tempo fa la stessa Arisa, criticata dagli utenti della rete, aveva rivelato i motivi dei suoi continui cambi look e il perché sceglie sempre di accorciare di molto la sua chioma: “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”. La cantante due volte vincitrice del Festival di Sanremo soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo chiamato tricotillomania. (Continua dopo la foto)





Si tratta di un disturbo che porta a strapparsi i capelli involontariamente e che è spesso causato da stress. E dunque per limitare il problema, Arisa ogni tanto opta per tagli e pettinature piuttosto radicali, cortissimi, che le consentono così di resistere meglio a quel gesto. Lo aveva confidato lei stessa in alcune Storie di Instagram, dopo aver pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai fan se dovesse ‘darci un taglio’ ancora una volta o lasciar crescere i capelli. (Continua dopo le foto)







Ed è proprio per questo motivo, dunque, che Arisa, 37 anni, è tornata a rasarsi a zero. Ma ne ha anche approfittato per lanciare anche un messaggio ben preciso e mirato nei confronti di coloro che, come purtroppo accade sempre più spesso e con , sarebbero stati pronti a giudicare a priori la sua scelta.

