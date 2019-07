“Sta con lui!”. Il gossip su Raffaella Fico e il nuovo (famoso) flirt esplode: chi è

La love story tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è arrivata al capolinea e dopo un periodo di silenzio l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato i motivi della fine di un rapporto che sembrava a tutti stabile e prossimo al matrimonio. ”L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato”, ha detto a “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

”Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto”. Sono state queste le parole di Raffaella durante l’intervista che però chiarisce: ”Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare”. (Continua a leggere dopo la foto)









Archiviata la storia con Alessandro Moggi, sembra che Raffaella Fico abbia ritrovato l’amore con un uomo che in passato ha avuto una relazione con un’altro volto della televisione. Stiamo parlando di Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, dal quale ha avuto un figlio. La Bonas è rimasta incinta, ma Caserta ha deciso di lasciarla e di non accompagnarla durante la gravidanza. Il figlio della Caruso e di Caserta, Michele, è nato il 2 marzo. (Continua a leggere dopo la foto)





Nella rubrica del settimanale Chi, Chicche di Gossip, si legge: “Raffaella Fico, dopo l’addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. La Fico e Francesco, durante le loro uscite erano scortati da guardie del corpo. Come mai?“, si chiede il settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)





L’ex fidanzato di Paola Caruso è un noto imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo. Possiede una nota catena di supermercati e opera anche in altri settori. Il primo incontro con la modella è avvenuto in aeroporto a Lamezia. ”Stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto “Ti aiuto”. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata – aveva raccontato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi a Nuovo -. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film. Lui è il mio principe!”.

“Sono stato in coma”. Filippo Bisciglia lo svela solo ora: “Stavo per morire”