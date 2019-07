Tiziano Ferro e Victor: la foto inedita del bacio che li ha uniti in matrimonio

Tiziano Ferro si è sposato. La notizia, anticipata da Dagospia è stata poi confermata su Instagram dal cantante che ha postato una foto assieme al neo marito mentre mostrano le fedi. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore” si legge nel post.

La cerimonia, secondo quanto scrive Dagospia, si è svolta ieri sera alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici. Tiziano Ferro si è sposato con Victor, un cinquantenne di Los Angeles, la città dove il musicista si è trasferito. Laureato presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo, Victor ha operato in una società di costruzioni e successivamente, per quasi 14 anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del comparto marketing alla Warner Bros e oggi è titolare di un’agenzia di marketing. (Continua a leggere dopo la foto)









Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. La cena è stata blindatissima. Il menu? Tutto pesce: dagli antipasti di mare ai primi nostrani, passando per i secondi di pesce e un trionfo di frutta e dolci. Tanta emozione. In particolare Sergio, il papà del cantante che “non ha smesso mai di piangere per la gioia”, ha rivelato un amico della coppia poco dopo la celebrazione delle nozze. Ma se ve lo state chiedendo, Tiziano Ferro non ha cantato al suo matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)





A fare da sottofondo solo i cori degli amici che invitavano la coppia al “bacio-bacio”. Intorno a mezzanotte, poi, il classico lancio del bouquet. Tiziano Ferro si è voltato e dopo un “ohhhhhhhh!” urlato da tutti i presenti ha lanciato il mazzo di fiori bianchi che, a quanto si è saputo, è stato preso al volo da un invitato. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio, pubblica immagini inedite. Tra le foto spicca quella del bacio tra i due sposi, felicissimi per aver coronato il sogno d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)





Il cantante ha inoltre pubblicato un bellissimo messaggio per ringraziare tutti i fan che gli sono sempre stati vicini: ‘’La VOSTRA sensibilità , la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me’’.

