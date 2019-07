La Canessa torna dal chirurgo plastico e mostra il risultato. Fan furiosi: “Piantala”

Guendalina Canessa ha ringraziato pubblicamente il suo chirurgo estetico. “Mi ha tolto delle cicatrici, come quella del parto cesareo, e ora grazie a lui posso indossare bikini piccolissimi”, ha detto la Canessa. In vacanza ad Ibiza, l’ex gieffina sta condividendo in questi giorni foto in bikini sempre più mini, sfoggiando un fisico perfetto. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che abbia fatto anche qualche altro ritocchino al seno.

Ecco che il chirurgo ha tolto anche le cicatrici dal décolleté. “Io non mi accontento mai”, ha precisato la Canessa prima di ringraziare il suo medico. Come detto Guendalina aveva numerose cicatrici, compresa quella del parto cesareo, e si è recata nella clinica del dottore Giuseppe Rampino proprio per risolvere la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)









Attraverso il suo profilo Instagram, la Canessa, a didascalia di uno scatto che la ritrae con un bikini microscopico, ha scritto: “Io non mi accontenterò mai!!!! Un super grazie alla Clinica Medical Group e al dottore Giuseppe Rampino perché posso indossare costumi piccolissimi”. La Canessa continua a rilassarsi sotto il caldo sole di Ibiza, sfoggiando i suoi bikini mozzafiato senza più cicatrici, o quasi. (Continua a leggere dopo la foto)





Perché Guenda non si accontenta mai e ricerca la perfezione. Lo scatto che Guenda ha mostrato la ritrae già sul lungomare di Ibiza. La donna indossa un bikini davvero mini, con il reggiseno giallo fluo e lo splip con la stessa tonalità più qualche sfumatura di verde. Critiche a pioggia per l’ex gieffina e per il messaggio che ha mandato a tutti quelli che la seguono sui social, ragazzine comprese. “Infatti hai stancato con quelle bocce rifatte! Tutti i giorni ce le fai vedere e si vede proprio che sono artificiali, così come tutto il resto”. Oppure: “Hai stufato! Sei tutta rifatta” o ancora “Che tristezza che fai”, si legge tra i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualche settimana fa Guendalina Canessa ha pubblicato su Instagram una foto che ha lasciato i fan a bocca aperta perché sebbene la Canessa sia di schiena si vede più di quanto non si dovrebbe in questo scatto. Infatti fan se ne sono accorti: la Canessa è seduta per fare la pubblicità ad un tappetino per massaggi e indossa soltanto un asciugamano che copre giusto il lato b ma lascia scoperta la schiena e soprattutto si intravede il seno.

