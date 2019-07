Che sia una meraviglia della natura lo sappiamo tutti, uomini e donne. Un fatto incontestabile che Belen Rodriguez sia uno degli esseri più sensuali del pianeta, ma questa volta fa davvero perdere la testa. Tornata in Italia dopo la vacanza a Ibiza per registrare “Tu si Que Vales”, la soubrette argentina si è fotografata nella camera d’albergo mentre compie un gesto a dir poco bollente. Solita nel condividere scatti fantastici e ammalianti, anche quest’ultimo ha lasciato letteralmente interdetti tutti i suoi fan. La bella Belen si abbassa leggermente gli slip, lasciando tutti col fiato sospeso! Vacanze finite, ma non per Stefano.

Conclusi dunque i suoi impegni giornalieri, Belen Rodriguez si è dedicata dapprima alla sua famiglia. Adagiata sul letto, la bella showgirl ha ripreso con lo smartphone dei simpatici momenti tra il marito Stefano De Marito e il piccolo Santiago mentre giocavano insieme. Poi, prima di andare a dormire, l’argentina ha deciso di stuzzicare i suoi molti ammiratori che non si perdono nessun suo aggiornamento. Nell’Instagram Story in questione si vede dunque Belen mentre abbassa le mutandine. (Continua dopo la foto)









Con delle sinuose movenze dei fianchi, la Rodriguez non fa nulla di propriamente scandaloso, ma siamo ugualmente certi che i suoi follower siano letteralmente andati fuori di testa. Belen non risparmia nessuno sui social. Ed è a caccia di like in ogni modo. Anche con le foto che ormai sono un must nel suo profilo Instagram. Il lato B, perfetto, spopola in Rete. Belen è la vera regina dei social. (Continua dopo la foto)





Adesso i suoi occhi sono puntati sulla famiglia, sull’amore che ha ritrovato con il suo ex marito Stefano De Martino. “Grazie alla vita”, scrive sui social. Un ringraziamento a Cupido, che è tornato dalle sue parti facendo riscoprire l’amore per l’ex ballerino di Amici (che dalla prossima stagione sarà alla conduzione di Stasera tutto è possibile). Nelle ultime settimane si sono rincorse voci sulla sua gravidanza. (Continua dopo la foto)







Qualcuno ha spifferato: “Una femminuccia in arrivo”, ma i diretti interessati (Belen-De Martino) non hanno confermato e neppure smentito. Per adesso i fan della coppia devono godersi questo momento. Lui, invece, non ha mai presentato ufficialmente ai fan un’altra donna. Un segnale per molti fan chiarissimo: c’è chi dice che Stefano non abbia mai smesso di amare Belen in tutti questi anni.

