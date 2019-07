Ultimamente Alessia Marcuzzi è finita nel mirino degli hater. I post estivi della conduttrice, che è seguitissima anche su Instagram oltre che sul piccolo schermo, hanno generato un’ondata di odio social incredibile. E lei, probabilmente esasperata dalle ultime, feroci critiche alle sue foto in bikini e non , ha deciso di rendere pan per focaccia ai soliti hater. Quelli cioè che, parafrasando uno dei suoi ultimi post, le dicono ““Shorts troppo corti, non sei più una ragazzina, Sei ridicola, Gambe storte, Faccia da cavallo, Hai i calzettoni troppo lunghi, Sei tutta rifatta, Sei vecchia, Sei troppo magra, Sei antipatica, Sorridi sempre, Vergognati”.

Così ha iniziato a postare scatti che riassumono tutte le offese gratuite più in voga degli ultimi tempi e anche foto visibilmente ritoccate per fare il verso a chi, in ogni caso, le avrebbe criticate. Ma su un punto i suoi fan sembrano essere tutti d’accordo: la straordinaria somiglianza con la figlia Mia. (Continua dopo la foto)









La secondogenita di Alessia (Tommaso, il primo, è nato dall’amore con Simone Inzaghi) ha 8 anni oggi ed è la figlia di Francesco Facchinetti. La Marcuzzi la mostra spesso sui suoi canali social ed è impossibile non notare che la bimba sia già perfettamente a suo agio davanti agli obiettivi, ma anche che il fisico slanciato e longilineo, i capelli biondissimi e i tratti chiari, il sorriso e le espressioni sono incredibilmente simili a quelli di sua madre. (Continua dopo la foto)





E più Mia cresce, più si fa marcata questa somiglianza con la famosa mamma, che infatti più di una volta ha sottolineato questo particolare. Anche nelle ultime ore, con un’immagine che vede protagonista proprio la piccola Mia. La bimba scende la scaletta di una barca per un tuffo rigenerante nel mare della Costa Azzurra e Alessia scrive semplicemente: “#minime” e accompagnando l’hashtag con un cuore giallo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram #minime 💛 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 15 Lug 2019 alle ore 11:51 PDT

Visualizza questo post su Instagram Io, Mia, Limone e Wonder❤️ #backtogether Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 12 Lug 2019 alle ore 3:37 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🤷‍♀️❤️ #accussì Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Giu 2019 alle ore 6:42 PDT



Tantissimi i commenti di fan che sottolineano la loro somiglianza: “Una mini Alessia!”, si legge. E ancora, con un po’ di ironia: “Quanti anni avevi qui?”. Sono di questo tenore la maggior parte dei messaggi, anche se ovviamente non mancano quelli che accusano la conduttrice di strumentalizzare la bambina. In tutta risposta, tra le Storie la Marcuzzi ha mostrato anche un foto confronto tra una sua vecchia foto e quella di Mia in cui davvero non ci sono più dubbi: identiche.

