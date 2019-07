Tiziano Ferro e Victor Allen sono gli sposi dell’anno. Matrimonio a sorpresa, intimo e top secret fino all’ultimo, quello del cantante amatissimo. Si è saputo tutto il giorno stesso, intorno alle 19,30 di sabato scorso, 13 luglio 2019, quando la coppia, elegantissima, ha aperto la porta bianca della villa di Sabaudia di lui sul lungomare, a ridosso di Villa Domiziano, che dà sul giardino per raggiungere la piscina, dove si è svolto il rito civile.

Tiziano in blazer scuro e Victor in uno spezzato blu. Con loro il cane Carla. Ora che è passato qualche giorno, escono i dettagli. Ferro, 39 anni, e Allen, 54, stanno insieme da anni. Quest’ultimo è di Los Angeles, è laureato presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo, ha operato in una società di costruzioni e successivamente, per quasi 14 anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del comparto marketing alla Warner Bros. Oggi è titolare di un’agenzia di marketing. (Continua dopo la foto)









Per suggellare il loro amore, Tiziano e Victor hanno voluto un matrimonio molto intimo. Solo 48 gli invitati presenti, tra amici e parenti strettissimi a cui però hanno chiesto di lasciare all’ingresso telefonini, macchine fotografiche e tablet. La cerimonia è durata poco meno di 30 minuti. E, proprio all’ora del tramonto, sposi e invitati sono poi saliti al piano superiore della villa a strapiombo sul mare per la festa. (Continua dopo la foto)





Il menu? Tutto pesce: dagli antipasti di mare ai primi nostrani, passando per i secondi di pesce e un trionfo di frutta e dolci. Tanta emozione. In particolare Sergio, il papà del cantante che “non ha smesso mai di piangere per la gioia”, ha rivelato un amico della coppia. Ma se ve lo state chiedendo, Tiziano Ferro non ha cantato al suo matrimonio. (Continua dopo le foto)







A fare da sottofondo solo i cori degli amici che invitavano la coppia al “bacio-bacio”. Intorno a mezzanotte, poi, il classico lancio del bouquet. Tiziano Ferro si è voltato e dopo un “ohhhhhhhh!” urlato da tutti i presenti ha lanciato il mazzo di fiori bianchi che, a quanto si è saputo, è stato preso al volo da un invitato.

