Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip, ha cambiato look. No, non si è sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico (l’ultimo risale a dicembre scorso), ha però ‘stravolto’ la sua capigliatura e non solo. Urtis è stato beccato al mare da Tabloit.it, precisamente a Milano Marittima, dove ha sfoggiato un look nuovo di zucca e uno smalto particolare.

“Abbiamo intercettato Giacomo Urtis, il noto chirurgo plastico dei Vip, in spiaggia a Milano Marittima alle prese con i primi bagni estivi. La nostra attenzione, però, non poteva non essere catturata dallo smalto dorato sfoggiato dall’uomo sulle unghie delle mani e dei piedi: chic o choc? A voi la scelta!”. Anche sul suo profilo Instagram, in realtà, il famoso chirurgo ha postato alcuni scatti in cui non si può fare a meno di notare la ‘nuova’ chioma. (Continua dopo la foto)









I commenti dei fan al post di Tabloit, tuttavia, non sono stati proprio positivi: “È tutto uno choc!”; “Io non andrei mai da un chirurgo così. Non so, non mi ispira. Lo trovo poco chic e molto choc”. E ancora: “A me non piace la tinta color polenta dei capelli”; “Più che le unghie, sono i capelli choc!”; “Finto dalla punta del piede alla cima dei capelli”. (Continua dopo la foto)





Ma Giacomo Urtis è ormai abituato alle critiche, dunque questi giudizi non lo avranno toccato minimamente. Poi si sa: adora stupire. Negli ultimi anni, come detto, si è sottoposto a diversi interventi chirurgici, alcuni dei quali davvero innovativi in Italia, che hanno contribuito alla sua ‘trasformazione’. Certo, tanti continuano a criticarlo per questo abuso del bisturi, ma lui continua a provare sulla sua pelle nuovi trattamenti e operazioni di chirurgia estetica. (Continua dopo foto e post)







Non va dimenticato che Urtis è stato uno dei primi in Italia – se non il primo in assoluto – a “costruirsi” petto e addominali, che sfoggia di continuo nei suoi scatti social. Ma per i fan è “troppo”. Anche sotto al post che lo mostrava appena reduce dall’ultimo intervento piovevano frasi del tipo “Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica“, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo“, “Vada a fare un intervento al cervello” e “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”.

