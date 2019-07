“A 21 cm glielo faccio arrivare”. Valentina Vignali, tra trash e hot: si va oltre

C’è un nuovo capitolo nella storia eterna tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. Un capitolo, però, che stavolta diventa sessualmente esplicito, volgare, trash. Una nuova pagina di una storia di gossip che tiene col fiato sospeso mezza Italia ma che, forse, ha varcato qualsiasi limite. Perché gli insulti che si sono lanciati le due showgirls in pubblico, dai loro rispettivi profili social, sono veramente bassissimi e stimolano chiacchiere, critiche e prese di distanza.

Riavvolgiamo però il nastro della storia. Valentina Vignali è una giocatrice di pallacanestro ma anche modella e personaggio televisivo, ha partecipato infatti alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5 e l’abbiamo vista numerose volte tra Pomeriggio Cinque e Avanti un altro!. Giorgia Crivello è invece una blogger e modella originaria di Milano. Cosa hanno le due in comune? Perché litigano continuamente? Il motivo è, come potete immaginare, l’amore. Continua a leggere dopo la foto.









Anzi, un uomo: Stefano Laudoni. Anche lui giocatore di pallacanestro ed ex fidanzato di Valentina Vignali, oggi però impegnato con Giorgia Crivello. Ed ecco che ogni uscita social diventa una piccola guerra mondiale, con frecciatine, rimandi, gomitate virtuale. Fino a quelle degli ultimi giorni, dove si è superato qualsiasi limite. A iniziare, stavolta, è stata la cestista riminese che ha postato uno scatto (bellissimo) con annessa didascalia: lei è in piscina, mostra il suo fisico provocante e il suo lato B da urlo, poi la scritta “La tua m***a scrausa fa 21 like. Continua a leggere dopo la foto.





A sentirsi chiamata in causa è stata proprio Giorgia Crivello. Che ha subito risposto, in maniera clamorosa: “21 like, ma intanto io a 21 centimetri glielo faccio arrivare a differenza tua”. Un rimando sessuale, ovviamente, a Stefano Laudoni. Una frase che ha fatto letteralmente esplodere il web. Che dopo la lite di aprile non era preparato all’ennesimo colpo di scena. “Questa fenomena qua, la nuova, che fa tanto la fi*a reale, io non ne ho mai parlato male, non la conosco, è una bellissima ragazza ma stesse nel suo, questa manda dei messaggi assurdi”. Aveva scritto la Vignali. Continua a leggere dopo la foto.





“I miei follower mi mandano gli screen. Quando Stefano mette una foto con lei, i fan vecchi della coppia gli lasciano commenti tipo: ‘Ti vedevo meglio con Valentina’ e continuano a fargli il mio nome. Lei scrive in privato a questa gente e gli dice ‘Avete rotto, Valentina fa vomitare’, ‘Valentina è una cessa’, ‘Valentina fa schifo’, ma perché tutte le nuove del mio ex hanno quest’ansia di vivere? Basta, l’ho lasciato là nell’umido, basta”. Questo il messaggio che aveva pubblicato la cestista sui suoi canali social. Oggi un nuovo capitolo, tutto hot, tutto trash, tutto eccessivo. Ma siamo sicuri che non sarà l’ultimo.

“Divina”. Alessia Cammarota lascia senza parole: da Uomini e Donne a mamma sexy