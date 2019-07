“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana”. Inizia così il post che segna il ritorno sui social di Eros Ramazzotti. Dopo la rottura con Marica Pellegrinelli, la donna che è stata al suo fianco per 10 anni e che gli ha dato due figli, il cantante si era chiuso in un lungo silenzio. Ma l’altro giorno ha deciso di fare un appello ai fan e difendere la ex moglie dagli attacchi che sta ricevendo.

“Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate – continua Eros – è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”. “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”. (Continua dopo la foto)









Il post di Eros è stato subito inondato di commenti lasciati anche dagli amici vip. “Mi spiace vederti così triste caro amico – ha scritto Nek -, ti abbraccio forte”, mentre Gigi D’Alessio ha fatto i complimenti al cantante per il suo gesto: “L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè”. Dolcissima Laura Pausini: “Sei e siete due persone stupende”, seguita da Claudio Lippi: “Caro Eros, posso comprendere il tuo stato d’animo. Ti abbraccio per la bella persona che sei”. (Continua dopo la foto)





La fine della storia d’amore di Eros e Marica è l’argomento cardine degli ultimi giorni e le indiscrezioni e i pettegolezzi fioccano. Come quello che vorrebbe la modella già con un altro uomo. Gossip, quest’ultimo, che ha generato un’ondata di odio tale da costringere anche Eros a intervenire per difendere la madre dei suoi figli dagli insulti sui social. E dopo l’appello di Ramazzotti, anche la Pellegrinelli ha deciso di tornare a farsi viva sui social. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Che domenica bestiale 🤡♥️🧞‍♂️#tb Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 14 Lug 2019 alle ore 9:31 PDT



In questi ultimi giorni Marica ha solo incassato. Non ha mai risposto a certe offese irripetibili ma dopo il messaggio di Ramazzotti, anche la Pellegrinelli è tornata sui social. Ha postato una vecchia foto che ha raccolto subito l’apprezzamento dei fan. “Che domenica bestiale”, ha scritto Marica citando il celebre brano di Fabio Concato sotto a uno scatto di quando era piccola. Uno scatto che è piaciuto molto ai fan, a giudicare dal numero dei like (quasi 6mila) e in cui quei pochi che hanno provato ad attaccarla di nuovo sono stati presto messi a tacere da altri.

