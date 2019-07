Incidente in moto per Daniele Del Moro: “Ci ho quasi rimesso le penne”

Daniele Dal Moro è caduto durante un giro in moto. A dare la notizia è l’ex gieffino. Daniele Dal Moro non ha riportato gravi ferite e ha avuto la forza necessaria per andare ad allenarsi in palestra; ha però ammesso che se l’è vista brutta. I suoi follower di Instagram gli hanno scritto una valanga di messaggi, ai quali Daniele ha dovuto rispondere per non aumentare la loro preoccupazione. Nell’ultimo periodo, si sta aprendo sempre di più attraverso feed e stories; ora ha spiegato come sta davvero.

“Tutto ok, raga. Ho la pelle dura”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram. Dopo aver chiarito tutto sulla sua situazione sentimentale, Daniele Dal Moro ha spiegato che per fortuna gli è andata bene, ma che ha comunque rischiato molto: “La mia faccia quando scopre che la Go Pro dove c’era un filmato in moto incredibile si è rotta dopo che ci ho quasi rimesso le penne!”. Continua dopo la foto









Mentre Martina sembra sempre più lontana da Daniele Dal Moro, quest’ultimo parla di nuove strade (non ci sarà nessun futuro per i due come coppia?): “Chi crede nel suo cammino non ha bisogno di dimostrare che quello degli altri è sbagliato. Non esiste un percorso certo, l’importante è che sia il vostro percorso! Perché, ricordate, che quando un uomo è saggio abbastanza da sapere dove andare, probabilmente è troppo vecchio per andare da qualsiasi parte. Credi in quello che fai, cammina… E non voltarti mai! Buona settimana, ragazzi”. Continua dopo la foto





Nato il 4 luglio 1990, Dal Moro proviene a Verona, lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e ha una sorella di 19 anni. Ha aperto un’attività nel campo finanziario insieme a un amico. All’ingresso al GF si è presentato così: “Vivo da solo da quando aveva 17 anni. Non ho avuto molte donne, non sono un donnaiolo”. Eppure, ha provato a cercare la compagna ideale a Uomini e Donne, dove corteggiò Sonia Lorenzini per poche puntate (curiosamente, insieme a Gennaro Lillio, altro concorrente del GF 2019). Continua dopo la foto





Anche se si è reso indipendente giovanissimo, Daniele ha un bel rapporto con i genitori. La mamma è un’imprenditrice mentre il padre opera nella politica. Quest’ultimo è Gian Pietro Dal Moro: è stato presidente dell’agenzia in cui lavora anche Daniele, ma ha abbandonato l’attività in seguito alla sua elezione a parlamentare. Insieme a Massimo Cacciari e Achille Variati è stato tra i principali fondatori del Associazione Insieme per il Veneto.

