Belen nel mirino degli haters. La showgirl argentina è stata oggetto di violente accuse da parte di un gruppo di haters sui social. Critiche immotivate se non incomprensibili che lasciano davvero il tempo che trovano. Dopo aver postato alcune foto in versione acqua e sapone, sono stati infatti moltissimi quelli che hanno cominciato a criticarla e il motivo è molto semplice: hanno notato che aveva una leggera peluria bionda sulle braccia e le hanno consigliato di ricorrere alla depilazione perché una donna famosa come lei non può apparire così in pubblico.

Come se non bastasse, alcuni hanno anche insinuato che ha dei capelli bianchi all’attaccatura della chioma. La verità, però, è ben diversa, si tratta solo di un effetto ottico creato dalla luce del sole. A Belén, però, il body shaming sembra non far paura, non si lascia toccare dalle offese e continua per la sua strada. Da quando è ritornata con Stefano De Martino, Belén Rodriguez sembra essere molto più rilassata. Continua dopo la foto









I due sono innamoratissimi e, oltre a passare le loro giornate con il piccolo Santiago, starebbero pensando anche a un secondo matrimonio. Belen e Stefano, nelle ultime ore, sono stati al centro delle critiche per un nuovo scatto pubblicato sui social. La foto li ritrae in barca al tramonto in una posizione molto sexy. Infatti, Belen è in braccio a Stefano in una posa del tutto equivocabile. Subito, ci sono stati follower che hanno criticato quanto pubblicato dalla coppia. Continua dopo la foto





“Volete farci vedere anche come concepite il secondo figlio? Non vorrei sembrare antiquato ma un po’ di decenza e pudore”, “Ma che è il kamasutra in barca?”, questi alcuni dei commenti sotto il post. In effetti, la posa è super-hot, ma i due sono più innamorati che mai e non esitano a mostrare la passione che provano l’uno nei confronti dell’altro anche in pubblico. Comunque sia, non sono mancati anche tantissimi commenti positivi. Continua dopo la foto







“La bellezza ragazzi …. la bellezza quella vera“, scrivono alcuni fan. Infatti, la coppia De Martino-Rodriguez è una delle più amate in tutto il mondo dello spettacolo e, dopo questo ritorno di fiamma, i due sono sempre più innamorati e affiatati

