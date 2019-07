“Ovunque”. La dedica non lascia dubbi: è lei la nuova fiamma di Andrea Damante

Andrea Damante e Sara Croce non si nascondono più. Dopo il bacio paparazzato dai giornali di gossip e rimbalzato su tutti i siti la coppia formata dall’ex tronista e la statuaria madre natura di Ciao Darwin è uscita allo scoperto. A prendere il timone della situazione è stata proprio Sara Croce che dedeica una Stories Instagram. “Ovunque Andrea Damante” scrive nel dettaglio, ritraendo un cartellone pubblicitario in cui spicca proprio il faccione del deejay. A parte la celebrità d’oltreoceano del veronese, si tratta del primo gesto pubblico che i due si scambiano volontariamente da quando sono iniziate a circolare voci sulla loro relazione.

Relazione che il settimanale Chi, negli scorsi giorni, ha descritto come ben avviata tanto che Andrea Damante avrebbe confessato agli amici più stretti: “Con Sara faccio sul serio”. Nel frattempo i due sono lontani: lei si trova a Los Angeles mentre lui in queste ore è a Milano mentre nei prossimi giorni sarà impegnato alla consolle lungo lo Stivale con tappa anche al Pineta di Formentera. Continua dopo la foto









Sempre il settimanale Chi, di recente, ha narrato anche come è cominciata la storia tra Sara e Andrea. Tutto è nato grazie ad amici in comune. E subito è scattata la scintilla. Pare che il deejay sia rimasto immediatamente stregato dalla ragazza. Così si è messo all’opera, procurandosi il suo numero di telefono e iniziando a corteggiarla. Corteggiamento assai gradito dalla Croce che ha fatto spiccare il volo al rapporto tra cenette romantiche a Milano, qualche giorno di relax in Versilia e una toccata e fuga a Mykonos. Continua dopo la foto





E il bello pare che debba ancora venire: viva l’amore. Sara Croce, per chi non la conoscesse, nasce a Garlasco, in provincia di Pavia, nel 1998 ma attualmente vive e lavora a Milano. Giovanissima, la bella Sara comincia ad appassionarsi al mondo artistico e, principalmente, al canto. Prende lezioni, sperimenta le sue doti canore, prima di dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo. Continua dopo la foto







Nonostante la sua vita la porti essenzialmente all’universo dello showbiz, Sara – dopo aver conseguito il diploma in Scienze Applicate – decide comunque di intraprendere una carriera universitaria. Si iscrive, così, alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla celebre IULM di Milano dove studia tutt’ora. Nonostante la sua giovanissima età, Sara Croce è già un nome particolarmente apprezzato e dopo aver svolto il ruolo di Madre Natura nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis,

