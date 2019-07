Marco Carta, il caso non si sgonfia: spuntano nuovi filmati e testimonianze

Non si sgonfia il caso Marco Carta. Sulla storia delle 12 magliette che il cantante avrebbe rubato alla rinascente di Milano in compagnia di Fabiana Muscas, spuntano nuovi particolari. Stando a quanto riportano Il Giornale e L’Unione Sarda, sembra che siano spuntati fuori i famosi filmati della videosorveglianza e che il pm Nicola Rossato abbia deciso di acquisire questi video. Il pm avrebbe anche raccolto le testimonianze di diversi dipendenti de La Rinascente.

“Questo materiale dovrebbe suffragare l’ipotesi del pm che pare ritenga che anche il cantante sia coinvolto direttamente nel furto. Stando a quanto filtra, pare che le testimonianze abbiano rafforzato l’ipotesi accusatoria.” Secondo quanto si legge sui due quotidiani, il responsabile della sicurezza de La Rinascente avrebbe anche denunciato Marco Carta e l’amica Fabiana Muscas. Continua dopo la foto









“Proprio oggi, secondo le ultime indiscrezioni, il responsabile alla sicurezza del centro commerciale, avrebbe presentato denuncia verso Marca Carta e Fabiana Muscas. Se così fosse i Magazzini si potranno costituire parte civile e chiedere i danni durante il processo. Non resta che attendere ulteriori risvolti sulla vicenda.” Qualcosa di più su questa vicenda lo sapremo dopo la prima udienza in tribunale, che resta fissata per il 20 settembre. Continua dopo la foto





Insomma, se le indiscrezioni venissero confermata per Marco Carta le cose potrebbero non mettersi benissimo. Il diretto interessato si proclama innocente sicuro del fatto che le telecamere di sorveglianza sveleranno tutta la verità. Nel frattempo l’ex allievo di Amici si sta godendo le vacanze insieme alla sua dolce metà. Qualche ora fa, però, Carta si è recato in una clinica. Continua dopo la foto







Nella serata di mercoledì 10 luglio 2019 Marco Carta ha realizzato una serie di Stories su Instagram che lo ritraevano in una clinica veterinaria insieme al suo cane. A quanto pare, stando a quanto scritto dal cantante sardo, l’animale si sarebbe fatta male ad una zampa. Quindi per precauzione il 34enne ha deciso di portarla dal dottore per tranquillizzarsi. Per fortuna il suo amico a quattro zampe non ha nulla di grave ma questo dimostra per l’ennesima volta che Marco è un ragazzo molto sensibile e che ama molto i cani.

