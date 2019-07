Quasi tutte le donne del mondo reputano Roger Federer uno degli uomini più affascinanti del globo. E quasi nessuna può resistergli. Una tra tutte, la duchessa Kate Middleton che debutta a Wimbledon, per la “partita del secolo” tra Novak Djokovic e Roger Federer. Seduta in tribuna insieme al principe William, i suoi occhi sono stati letteralmente rapiti dai due finalisti del torneo di tennis più famoso e glamour del mondo, e in particolare pare essersi letteralmente “innamorata” sportivamente di Federer.

Lo svizzero, alla fine, ha perso al termine della finale più lunga nella storia del torneo e la sua delusione era evidente. Ma ha ricevuto un premio di consolazione decisamente “per pochi”. Kate, scesa sul prato dell’All England Club, ha consegnato i trofei ai due contendenti appoggiando dolcemente la mano sulla spalla di Federer, una carezza per tirarlo su di morale. (Continua dopo la foto)









Sì, proprio così, una carezza, davanti a sua marito: un gesto che senza dubbio avrà fatto storcere il naso ai tantissimi parrucconi di Windsor a palazzo. Chissà poi se nelle convezioni regali è un gesto “accettabile” per la duchessa in lizza per la corona matrimoniale. In tanti ci hanno fatto caso e in migliaia si sono riversati sui social per condividere lo scatto, il video o la stessa notizia che nel frattempo ha fatto il giro del mondo. (Continua dopo la foto)





Ma Kate non era sola, insieme a lei e il marito c’era anche Meghan Markle, rispettivamente le mogli del principe William ed Harry, tra i quali parimenti ormai i rapporti sono sostanzialmente interrotti. L’ultimo episodio ha come epicentro proprio Wimbledon, dove Kate e Meghan semplicemente non si sono incontrate (frantumando la tradizione secondo la quale dovrebbero palesarsi insieme). (Continua dopo la foto)







La Markle infatti è arrivata da sola al torneo e ha scelto di sedersi sugli spalti senza accomodarsi al fianco della Middleton, come aveva fatto l’anno scorso. Insomma, secondo i tabloid la duchessa di Suessex avrebbe volontariamente snobbato la moglie di William. Altro indizio di una rottura che sempre più sembra insanabile e, soprattutto, ingestibile per una famiglia reale sempre più lontana dalla agognata perfezione. Dopo un po’ sono comparse vicine… che qualcuno le abbia avvertite dell’incidente diplomatico?

Ti potrebbe anche interessare: “Fai girare la testa come i girasoli”. Mercedesz Henger, il lato b esagerato mostrato ai fan

fbq(‘track’, ‘Gossip’);