Il triangolo no, non l’avevamo considerato! Incredibile vicenda di gossip e che cercheremo di raccontarvi con tutti i suoi particolari. I protagonisti sono due ex compagni di squadra della Primavera della Roma: Mirko Antonucci, che ha avuto modo di esordire anche in Serie A, e Salvatore Pezzella. I due sono (stati) rivali in amore, si sono contesi la stessa ragazza, Aurora Fantacci che è stata legata sentimentalmente prima al bomber Antonucci poi a Pezzella e poi è tornata con Antonucci.

Ma andiamo ad analizzare bene la vicenda. Mirko Antonucci aveva una storia d’amore con Aurora Fantacci, che dopo averlo lasciato è andata in vacanza con Salvatore Pezzella. I due ragazzi in comune hanno la militanza nella Primavera della Roma. Al rientro dal viaggio la Fantacci ci ha ripensato ed è tornata al fianco di Antonucci. Le foto e le stories pubblicate su Instagram testimoniano il grande ritorno. (Continua dopo la foto)









Antonucci, nato nel 1999, Antonucci è uno dei prodotti migliori del vivaio giallorosso degli ultimi anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Serie A, nel gennaio del 2018, quando non aveva nemmeno diciannove anni. Servì un assist in Sampdoria-Roma a Dzeko, due partite in campionato e qualche minuto nella semifinale di ritorno di Champions League con il Liverpool. Quest’anno ha giocato con il Pescara, che lo aveva preso in prestito. (Continua dopo la foto)









Antonucci è tornato alla Roma, ma su di lui c’è il Sassuolo, che vorrebbe acquistarlo. Con un altra casacca, ma solo una more, cresciuto nel mito di Daniele De Rossi, Pezzella è stato allevato da papà De Rossi, tecnico della Primavera. Nato nel 2000 questo ragazzino è un centrocampista che può giocare in più ruoli a metà campo. Nainggolan qualche anno fa lo ribattezzò come nuovo Pjanic. (Continua dopo la foto)



Nell’ultima stagione ha avuto il posto fisso e si è messo in luce anche nella Youth League. Non sappiamo se questa vicenda sia terminata o sia solo agli esordi. Fatto sta che continueremo a seguire i tre ragazzi in quella che una vicenda più avvincente di qualsiasi sport: il gossip… che a volte è persino meglio di una finale di Champion e perché no, del calcio stesso. Grazie ragazzi!

