Emma Marrone è una famosissima cantante italiana e oggi rappresenta uno dei volti più amati in tutto il panorama musica nostrano. Conosciuta semplicemente con il nome di Emma, è una delle voci italiane più amate degli ultimi anni. Cantante e personaggio televisivo, si fa conoscere come cantante solista durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, la cantante ha attirato più volte l’attenzione dei media per via della sua vita sentimentale.

Dopo la storia travagliata con il collega di scuola Stefano De Martino, che la lasciò per fidanzarsi e poi sposarsi con Belen Rodriguez, all’epoca impegnata nel talent di Maria De Filippi, ha avuto una storia con Marco Bocci e Fabio Borriello. Anche queste finite malissimo. Emma è amatissima dal pubblico e recentemente il regista Gabriele Muccino l’ha scritturata per il film ‘’I migliori anni’’. (Continua a leggere dopo la foto)









Le foto delle riprese stanno girando tramite i social e l’ultima arrivata in ordine di tempo ha entusiasmato i fan della cantante salentina. Il regista ha spiegato che Emma è stata impeccabile durante le riprese e, non a caso, ha vestito i panni di un personaggio complicato, che però non perde mai il sorriso e lo si può vedere bene dallo scatto che ha diffuso attraverso Instagram. A condividerla su Instagram lo scatto del ‘matrimonio’ di Emma Marrone e Claudio Santamaria è stata Francesca Savini, inseparabile manager e amica dell’artista. (Continua a leggere dopo la foto)





Poi è arrivato un secondo scatto, questa volta pubblicato da Emma. “Viva la sposa”, ha scritto la cantante a corredo del post. Pochi sono i dettagli che si conoscono a proposito del ruolo che interpreterà Emma: finora sappiamo che vestirà i panni di moglie di Claudio Santamaria, che sarà incinta e che, a un certo punto del film, indosserà misteriosamente alcuni vestiti da antica romana. Nel cast della pellicola ci saranno anche Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. (Continua a leggere dopo la foto)





La storia è quella di una amicizia raccontata nell’arco di 40 anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Il regista si dice entusiasta della presenza di Emma: “L’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragiona a volerla così fortemente come attrice. E sono felice di averla con me in questo viaggio!”.

