Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro: età, lavoro e foto

Il 13 luglio, poco prima dell’ora del tramonto, Tiziano Ferro, 39 anni, e il fidanzato Victor i sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. A questa seconda celebrazione erano presenti una quarantina di persone tra parenti e amici. ‘’Il matrimonio è una cosa sconvolgente’’, ci ha detto il cantante che finora ha sempre protetto molto la sua vita sentimentale. ‘’Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere’’

La notizia e la foto sono state affidate in anteprima esclusiva a Vanity Fair, che nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio pubblica l’intervista in cui il cantautore – che proprio sul settimanale aveva fatto coming out nel 2010 – racconta la storia d’amore con l’americano marketing manager e la scelta di sposarsi, in realtà frutto non di una decisione maturata nel tempo, ma da un’iniziativa a sorpresa di Victor. (Continua a leggere dopo la foto)









La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, familiari compresi, che hanno saputo tutto solo a fatti avvenuti. Victor viene da Los Angeles, Stati Uniti, e ha 54 anni. Laureato presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo, ha operato in una società di costruzioni e successivamente, per quasi 14 anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del comparto marketing alla Warner Bros e oggi è titolare di un’agenzia di marketing. (Continua a leggere dopo la foto)





Appassionato di animali, supporta attivamente un centro di salvataggio per cani e ha deciso di devolvere tutti i soldi delle “buste” per sostenere questa causa. Parte del denaro è andata anche all’ospedale civile di Latina, la città natale del cantante. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”: questo è stato il primo messaggio di Tiziano Ferro dopo il matrimonio. Lui e Allen si sono sposati a Sabaudia al tramonto davanti a una quarantina di invitati, compresi i genitori del cantante. (Continua a leggere dopo la foto)





Gli sposi erano uniti sentimentalmente già da tre anni, ma non si erano mai mostrati insieme pubblicamente e l’artista laziale ha sempre preferito tenere il massimo riserbo sulla loro relazione. Tiziano Ferro ha indossato un abito grigio, mentre Victor un abito blu. La prima foto insieme, visto che prima del matrimonio non si erano mai fatti vedere. Nel frattempo, il cantante si è trasferito a Los Angeles e ha annunciato un nuovo tour, che partirà nel 2020 in occasione del suo 40esimo compleanno. Il titolo sarà appunto Tzn 2020: prima tappa a Lignano Sabbiadoro, il 30 maggio, ultima all’Olimpico di Roma il 15 luglio.

