“Sei solo un’indossatrice”. Nuove rivelazioni su Lady Diana. Ecco di cosa la accusava la Famiglia Reale

A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady D, non si placano le polemiche e le indiscrezioni sulla sua figura. Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di un episodio strano, inquietante, che aveva come protagonista lei e il suo futuro marito Carlo. L’erede aveva fatto fermare infatti il treno, su cui erano a bordo, su un binario morto. Aveva chiamato un ginecologo e obbligato Diana ad essere visitata per avere certezza della sua verginità.

Era questo un requisito fondamentale per andare in sposa ad un uomo della corte, lo diceva lo stesso protocollo regale. Ogni mese si aggiungono così nuovi racconti, nuove vicende, nuovi colpi di scena. Tutti però vanno nella stessa direzione: Lady D, che oggi viene paragonata a Meghan, non era ben vista a corte e la sua vita era tutt’altro che facile. Colpa di alcune sue dichiarazioni? Colpa di alcune prese di posizioni particolarmente ardite? Questo ancora non è dato saperlo. Continua a leggere dopo la foto.









Fatto sta che sin dai primi anni del matrimonio, la giovane ha avuto vita dura. Ha dovuto fare, però, di ragion virtù e diventare scaltra, furba, letale. Solo così infatti avrebbe potuto resistere in quell’ambiente. Ora esce una nuova biografia sulla sua figura, si intitola “Diana. Vita e destino” e nelle sue pagine sembra trasparire un elemento nuovo. Dopo i primi litigi tra Lady D e la famiglia reale, infatti, la Spencer avrebbe iniziato a mettere in cattiva luce il marito davanti a giornalisti e fotografi. Rivelazioni a dir poco scottanti che gettano però nuovi dubbi. Continua a leggere dopo la foto.





Questa continua fuga di notizia stava mettendo in imbarazzo tutta la corte, che era certa come dietro a tutto questo si celasse Diana. Ecco allora che i Windsor decisero di scaricare la principessa e iniziarono a considerarla pericolosa. Tanto che la principessa Anna arrivò ad un vero e proprio faccia a faccia: “Prima che tu arrivassi non c’erano mai state fughe di notizie. Ora la barca è così piena di buchi che non c’è da stupirsi che stia affondando”. Continua a leggere dopo la foto.





Poi le parole profetiche: “Al suo posto non racconterei così tante balle: un giorno potrebbero darle la caccia. È solo un’indossatrice. Se fosse un vero cavallo potrei amarla di più, perché i cavalli almeno hanno un cervello”. Parole sconvolgenti che ancora, però, non sono state confermate. E a dire la verità neanche smentite. Il mistero di Lady Diana continua, così, a farsi fitto.

