“Che str****!”. Fans scatenati contro Riccardo Scamarcio. Pioggia di accuse e di insulti.

La vicenda che vede protagonista Riccardo Scamarcio, ormai, la conoscete tutti. Si tratta dello scoop più incredibile della nostra estate, una storia di gossip in cui si intrecciano amicizie inviolabili, rapporti duraturi, amori e amicizie, sesso e passione. Sembra la sceneggiatura del più classico dei film: lui ama lei, ma lei ama il migliore amico di lui. Si sono scritti chilometri di libri, si sono registrate ore e ore di film su questo tipo di triangolo amoroso.

Ma stavolta la favola, o l’incubo a seconda di quale prospettiva si prende, diventa realtà. La bella Clizia Incorvaia ha tradito suo marito, Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. E lo ha fatto con il migliore amico di lui, con il testimone di nozze. Niente meno che l’attore Riccardo Scamarcio. La storia ovviamente è ormai di pubblico dominio. E come sempre accade sul web, il popolo della rete si è scatenato in sentenze, processi, accuse. Sfociando però anche in insulti molto pesanti. Continua a leggere dopo la foto.









“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. Con queste, toccanti, parole Francesco Sarcina aveva raccontato in esclusiva al Corriere della Sera il suo dolore interiore. “Vabbè, le sofferenze sono materiale buono per scrivere canzoni” si era consolato il cantante, che proprio alla sua amata aveva dedicato un album da solista, “Femmina”. “L’ho chiamato così perché era incinta di Nina. Ancora mi commuovo vedendo le sue foto col pancione”. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure la coppia sembrava essersi ritrovata: “Ricominciare per scrivere una nuova storia lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo presente! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza è il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio nuova pelle”. Così avevano scritto i due. Poi è entrato in gioco Riccardo Scamarcio. A cui la rete non ha dato alibi: “Sei un bel pezzo di me***”, “Infame!”, “Che razza di persona!”, “Hai tradito il tuo migliore amico andando a letto con sua moglie, fai schifo…”, “Ammazza che stronzo”, “Hai buttato via un’amicizia”. Continua a leggere dopo la foto.





Parole pesanti, anche se Riccardo Scamarcio non ha profili social ufficiali. Così la rabbia dei fans si è scatenata su tutte le pagine non ufficiali, gestite da appassionati. Di sicuro, però, le orecchie fischieranno all’attore. E forse inizierà ad arrivargli anche qualche colpo.

“Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio”. Il doloroso annuncio del cantante