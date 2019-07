Matrimonio top secret per Tiziano Ferro. Ecco con chi si è sposato

“Clamoroso!”, “Non ci credo!”, “Impossibile!”. Sono questi i commenti che rimbalzano sui social alla notizia più incredibile di questa estate 2019. Tiziano Ferro si è sposato. Un’indiscrezione clamorosa, che ancora non ha ricevuto conferme, ma che ha iniziato a serpeggiare in rete e ha invaso tutti i siti di informazione. Un matrimonio top secret, blindatissimo, di cui non è uscito nulla fino all’ultimo. Una vera e propria muraglia quella costruita dal cantante italiano.

Che è riuscito così a mantenere lontani paparazzi e giornalisti. Fino ad oggi però, quando qualcosa ha iniziato a trapelare. L’esclusiva è del sito di informazione Dagospia che con un flash ha dato la notizia-terremoto per il mondo del gossip, dello spettacolo e della musica. Nessuno infatti si aspettava una cosa simile, i fans non erano pronti. E, soprattutto, nessuno sapeva chi fosse il fortunato marito dell’autore di “Sere Nere”, “Ti scatterò una foto” e tanti, tantissimi altri successi. Continua a leggere dopo la foto.









Ma oggi ha un nome e un’età, mentre il cognome ancora non è noto. Stando a quanto si legge su Dagospia, infatti: “Ieri sera alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici, Tiziano Ferro si è sposato con Victor, un cinquantenne di Los Angeles (dove il cantante si è trasferito). Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. Cena blindatissima”. Ecco svelato l’arcano. È negli ambienti americani che bisogna cercare l’uomo che ha convinto a dire “sì” il nostro Tiziano. Ma proprio in questi minuti arriva un nuovo aggiornamento, direttamente dal cantante. Continua a leggere dopo la foto.





Vanity Fair, infatti, è riuscita a contattare Tiziano Ferro, che ha dichiarato: “Il matrimonio è una cosa sconvolgente, Victor entra a far parte della mia famiglia”. Ed emergono nuovi dettagli interessanti: il 39enne Tiziano e il 54enne Victor si sarebbero già sposati a Los Angeles in un altro matrimonio top secret. I pochi, pochissimi invitati, sono stati obbligati a non fare regali: solo donazioni. Per il primo caso sono state destinate ad un centro di salvataggio per cani, mentre i doni dello sposalizio italiano sono stati dati reparto oncologico dell’ospedale di Latina. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma il matrimonio di Tiziano Ferro sta letteralmente mandando in tilt il web. Migliaia di ricerche in questo momento stanno intasando i motori di ricerca, centinaia di commenti entusiasti stanno invadendo Instagram. E in attesa di qualche foto ufficiale e soprattutto di conoscere Victor, anche noi ci uniamo al coro di tutta Italia: Auguri Tiziano!

