“Noi”. Elena Santarelli di nuovo sorridente: la dedica strappacuore per il marito

Per Elena Santarelli e la sua famiglia, questo è un periodo di totale serenità. Dopo una fase estremamente difficile la showgirl ha finalmente ritrovato la felicità. Che tutto si sarebbe sistemato lei, però, lo ha sempre saputo. Elena, durante il calvario che ha dovuto attraversare accanto a suo figlio Giacomo, si è sempre dimostrata forte e tenace. Per questo motivo, è diventata un vero e proprio esempio da seguire per le donne italiane.

Per il suo bambino, Elena Santarelli non ha mai perso il sorriso ed ha fatto di tutto per rendere un po’ più roseo il difficile percorso che stava compiendo. Ma non è tutto. La showgirl infatti non ha pensato solo a se stessa e alla sua famiglia, ma ha teso la mano anche verso chi ogni giorno si ritrova ad affrontare queste grandi difficoltà della vita. La Santarelli infatti ha preso parte, ed avviato, tantissimi progetti a scopo benefico. Continua dopo la foto









In queste ore, Elena Santarelli ha voluto esprimere pubblicamente quanto suo marito sia importante per lei. La showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae con Bernardo Corradi e dopo aver rimarcato quanto si somiglino, ha invitato tutti a dedicare del tempo a coltivare l’amore, perché i frutti che ne derivano sono in grado di ripagare di tutti i sacrifici fatti: “Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete”. Continua dopo la foto





Lo scorso maggio, Elena Santarelli ha comunicato ai fan la notizia che tutti aspettavano. Il figlio Giacomo, infatti, è guarito dal tumore cerebrale contro cui stava lottando. La showgirl ha reso partecipi i tantissimi fan della gioia che stava vivendo con il marito Bernardo Corradi: “Giacomo finalmente è in “follow up’, ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia”. Continua dopo la foto







Poi Elena Santarelli ancora: “Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare”. E non importa se ogni tanto deve scontrarsi con la stupidità degli hater, Elena Santarelli riuscirà sempre a rialzarsi a testa alta contando sull’amore di Giacomo, Greta e dell’amatissimo marito Bernardo.

