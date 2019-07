“Adesso parlo io”. Eros Ramazzotti rompe il silenzio e difende Marica Pellegrinelli

Hanno parlato tutti su questa vicenda. Si sono scritti chilometri di inchiostro e detto, forse, anche fin troppo. Stavolta è direttamente Eros Ramazzotti a parlare. E rompe il silenzio sulla sua rottura con Marica Pellegrinelli direttamente con un video su Instagram che lascia di stucco. Chi si aspettava infatti una presa di posizione decisa, dura, rabbiosa del cantante, deve ricredersi. Come è ne nello stile della pop-star infatti, i toni sono calmi e pacati.

"Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica in questa settimana. Volevo dirvi che non è come pensate". Inizia così a parlare e a mettere chiarezza su una vicenda che ha visto l'ex moglie oggetto di molte critiche. Chi la voleva già vicina ad un nuovo compagno, chi invece la dipingeva come un'approfittatrice. Le parole di Eros fanno ricredere tutti: sono infatti oneste, trasparenti, accorate. E soprattutto dolci.









"È una situazione che si trascinava da un po' di tempo e abbiamo deciso di dividerci – ha detto Eros Ramazzotti, che ci tiene a ribadire alcuni concetti chiave – Assolutamente quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica. Non un'arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato, né tutte le schifezze che ho letto". E infine le parole definitive sulla vicenda, quelle che mettono la parola fine: "Chi vuole ascolti la mia musica, il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello".





Un'analisi lucida, vera. Che scansa tutte le voci: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy".





Finalmente, insomma, viene messa la parola fine. Anche sul possibile gossip che era circolato tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Niente di vero. E comunque sia, nulla potrebbe cambiare ciò che è stato: una storia importante, ma finita. Parola di Eros.

