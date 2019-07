Isabella Ferrari è una delle attrici italiane più belle, di talento ed eleganti. Classe 1964, nel corso della sua lunga carriera professionale si è distinta sia nel mondo del teatro che in quello del grande schermo ed è indubbiamente uno dei volti femminili più ammirati dal pubblico. Nata a Ponte dell’Olio, piccolo borgo in provincia di Piacenza, a 15 anni conquista già il suo primo successo: la vittoria al concorso Miss Teenager, che la porta ad ottenere un contratto discografico per registrare un 45 giri.

Ma presto arriva anche il debutto in tv con “Sotto le stell”e, programma di Gianni Boncompagni, dove viene notata da Carlo Vanzina che la scrittura per il film “Sapore di mare” del 1983. È quello l’inizio di una grande carriera che la porterà poi anche a essere protagonista del cinema impegnato. Dal punto di vista sentimentale, ha avuto due molto importanti. (Continua dopo le foto)









La prima con Massimo Osti, imprenditore e designer da cui ha avuto la prima figlia, Teresa. Nel 2005 Osti, che già non era più legato alla Ferrari. L’attrice ha poi incontrato il regista Renato de Maria: nel 2005 le nozze e poi la nascita di Nina e Giovanni. Ma a proposito di vita privata, Isabella Ferrari è molto riservata. Anche sui social, condivide raramente foto personali in compagnia del marito e dei figli. (Continua dopo le foto)





L’ultima foto, infatti, ha stupito tutti: è con la sua primogenita Teresa, classe 1995 che, come riporta Elle, a discapito di quanto avviene per molti altri “figli di”, è “la discrezione fatta persona”: ha l’account Instagram privato ed è difficilissimo vederla in uscite mondane. Qui, tuttavia, ha fatto un’eccezione: eccola con la mamma alla sfilata Haute Couture Autunno Inverno 2020 di Fendi a Roma, dove entrambe abitano. (Continua dopo le foto)







Beh, non ci vuole molto a rendersi conto che Teresa Osti è l’esatta copia di Isabella Ferrari. Capelli biondi, occhi blu e lineamenti delicati e sottili: bellissima e identica alla mamma. Non è dato sapere se Teresa, che ha due fratelli, Nina (1998) e Giovanni (2001) abbia le stesse ambizioni cinematografiche di mamma, quelle creative di papà o prenderà altre strade nella vita. Certo è che è una ragazza con classe da vendere.

Federica Nargi al mare: un colpo di vento e il vestitino “vola”. Fan in tilt