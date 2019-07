Federica Nargi è sempre più bella. E amata, anche sui social dove spesso condivide immagini e filmati del suo privato. Ora è estate e anche lei si gode il mare e il sole con la sua famiglia. Dove? A Formentera, che insieme a Ibiza è una ‘isla’ molto in voga tra i vip, nostrani e non. La meravigliosa Federica è naturalmente con il suo Alessandro Matri e negli ultimi giorni ha pubblicato varie foto insieme al suo bel calciatore.

Con lui la passione è alle stelle, come mostrano gli scatti di baci sotto al sole. Per non parlare poi de fisico da urlo e del lato b mozzafiato mostrato dalla Nargi nelle foto in cui indossa un bel costume rosa. La ex Velina di Striscia la Notizia e il calciatore stanno insieme da dieci anni, ma sono innamorati persi l’uno dell’altra come il primo giorno. (Continua dopo le foto)









La coppia, una delle più belle e solide in assoluto, è in vacanza nell’isola delle Baleari insieme alle figlie Sofia e Beatrice, come mostrano diversi scatti del felice quadretto familiare in vacanza postati da lui, che aggiunge anche messaggi teneri come “My magnificent World” (Il mio mondo magnifico) o “Love on the boat” (Amore sulla barca). Lei anche sotto una delle ultime foto ha scritto: “Ti odio e poi ti amo e poi ti odio e poi ti…AMOOO”. (Continua dopo le foto)





Naturalmente, oltre alla serenità che trasmette in coppia, è il suo corpo mozzafiato a catturare le attenzioni dei follower e l’ultima foto social postata su Instagram poche ore fa ha incantato davvero tutti. Spettacolo Federica, con uno stacco di coscia che scatena la fantasia di tutti i suoi fan. In spiaggia la Nargi indossa un lungo abito bianco con uno spacco vertiginoso che con il vento si apre lasciando poco spazio all’immaginazione. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 📸 by @paola_romeo_r #formentera Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 12 Lug 2019 alle ore 10:41 PDT



Gambe chilometriche e perfette in primo piano, sguardo accattivante e capelli al vento: così Federica è un ‘mix letale’ di sensualità. Inutile dire che i like e i messaggi dei fan hanno presto riempito il post con commenti del tipo “Sei stupenda” e “La bellezza in assoluto”. Un follower, poi, ha fatto notare come Federica sia meravigliosa anche dal vivo: “L’ho vista questa mattina in spiaggia…ho avuto l’onore di una foto!!! Se dalla tv sembra bella, dal vivo lo è molto di più”.

