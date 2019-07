Pino Insegno, 60 anni, presto papà: il nome scelto per il quarto figlio (e il motivo)

Pino Insegno, ora manca davvero poco. Tra poche settimane il noto attore, conduttore e doppiatore romano, 60 anni a fine agosto, darà il benvenuto al nuovo erede. Si tratta del quarto figlio dopo Matteo e Francesco, avuti dall’ex moglie Roberta Lanfranchi, e il piccolo Alessandro nato dall’unione con Alessia Navarro che, come spiegato da Insegno al settimanale Nuovo, dovrebbe partorire tra l’8 e il 10 agosto con cesareo. Pino e Alessia, attrice teatrale, si sono sposati nel 2012 e cinque anni fa hanno avuto il primo figlio.

Poco tempo fa il grande annuncio su Instagram. La futura mamma bis ha pubblicato sul suo profilo Instagram un bellissimo ritratto di famiglia in cui il pancione, a quel tempo al sesto mese, era in bella vista. “Baby baby boom”, scriveva Alessia nella didascalia della foto in cui è con tutti gli uomini della sua vita, come si legge tra i vari hashtag. Ovvero il marito Pino e il primogenito Alessandro. (Continua dopo le foto)









“È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”, confessava invece Insegno in un’intervista a Vero subito dopo l’annuncio. Tra Pino Insegno e Alessia Navarro ci sono 19 anni di differenza ma per loro il divario non ha mai rappresentato un problema. E poco dopo la nascita del quarto figlio lui soffierà su 60 candeline. (Continua dopo le foto)





In questi giorni l’attore e la seconda moglie sono alle prese col corredino e con le ultime spese prima del parto. Ma con l’aiuto di Alessandro hanno già scelto il nome del nascituro: “Ha deciso tutto Alessandro. Ci ha chiesto di chiamare suo fratello Valerio e lo accontentiamo. È un bel nome e significa sano, robusto. L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa”, ha detto Pino alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. (Continua dopo le foto)







È scontato aggiungere che l’attore è al settimo cielo per questo lieto evento: “Questa nuova paternità è un’iniezione di energia per me. Sarò un padre molto presente”, ha rivelato ancora l’attore al settimanale Nuovo. Dopo la nascita di Valerio, Pino e Alessia saranno aiutati da Patrizia, la madre della Navarro. Con lei Insegno ha un ottimo rapporto con il genero. “Per noi è un bel punto di riferimento”, ha assicurato.

