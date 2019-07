Valentina Vignali sposa. La foto con l’abito bianco spiazza tutti: “Auguri!”

Valentina Vignali ha spiazzato tutti pubblicando su Instagram una foto in cui indossa un abito da sposa. In verità non si vede nella sua interezza, ma a conferma che è un vero vestito per le nozze è l’emoticon pubblicato dalla cestista: una donna che indossa un velo bianco. Pubblicata su Instagram la foto con l’abito da sposa, Valentina Vignali ha ricevuto innumerevoli messaggi.

“Auguri e figli maschi!”; “Ma quando vi sposate?”; “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”. E ancora: “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”, “tanti auguri”, scrivono i fan. (Continua a leggere dopo la foto)









Valentina Vignali non ha ancora risposto, come ha invece fatto quando uno le ha detto che sembra una drogata. I fan sono sulle spine. Ha veramente fatto delle prove per capire quale sarà l’abito perfetto per lei durante le nozze o è la protagonista di un semplice servizio fotografico? Probabilmente la sportiva deciderà di non rispondere per aumentare la curiosità… Tutto questo succede mentre Daniele Dal Moro ritorna a parlare del suo passato (lui sempre grande amico della Vignali anche dopo il Gf). (Continua a leggere dopo la foto)





Il matrimonio non è imminente, ma tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi procede tutto a gonfie vele. L’ufficializzazione del loro legame è arrivata mesi fa su Instagram. Valentina ha pubblicato una foto del volto del nuovo partner, con tanto di romantica didascalia: ”Tu sapevi un po’ di punk, di torta al cioccolato, di fiore calpestato”. Lorenzo Orlandi, postando a sua volta una foto del volto della Vignali, ha scritto: ”C’è un posto nel cuore, dove tira sempre il vento”. (Continua a leggere dopo la foto)





Lorenzo Orlandi è un fotografo che opera a Roma, città nella quale si è affermato nel settore. Svolge diversi ruoli, come quello di direttore della fotografia e quello di filmaker. Si occupa anche di video editing, come ha scritto tra le informazioni sul suo Instagram.

L’addio a Eros Ramazzotti e il gossip sul nuovo amore: Marica Pellegrinelli rompe il silenzio sui social