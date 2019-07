Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Dopo 10 anni d’amore e due figli, la storia tra il cantante e la modella è arrivata al capolinea. La notizia, anticipata dai rumor, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Soprattutto quando è stata poi confermata dai diretti interessati, che una settimana fa circa hanno diffuso un comunicato congiunto fatto di poche parole e nessuna spiegazione. Inevitabilmente, non avendo chiarito i motivi che hanno portato a questa separazione, le indiscrezioni volano.

Intanto sul perché sarebbe finita. Per il settimanale Oggi sarebbe stata Marica a prendere la decisione di chiudere. Pare che a far precipitare la situazione sia stata la troppa gelosia di lui e la forte intraprendenza e indipendenza di lei, più giovane del marito di ben 25 anni. E sempre secondo Oggi la crisi sarebbe cominciata addirittura 3 anni fa. (Continua dopo le foto)









Ma il gossip è letteralmente esploso nel momento in cui Alberto Dandolo per Dagospia ha lanciato il rumor per cui ci sarebbe un altro motivo alla base della fine del matrimonio di Eros e Marica: un presunto flirt della modella con un altro uomo. Dandolo scrive che “per sviare in molti avevano messo in giro la voce che la ormai signora Ramazzotti avesse una liason con l’architetto Stefano Bellingardi” ma in realtà sarebbe “il ricchissimo rampollo Charley Vezza il nuovo uomo della Pellegrinelli”. (Continua dopo le foto)





Vezza, per la cronaca, è il proprietario dello storico e noto marchio piemontese “Gufram” e quando la voce ha cominciato a girare, Marica è stata travolta dagli insulti sui social: i fan la accusano di aver sfruttato Eros e la sua popolarità. Lei dal canto suo non ha mai risposto ai commenti degli utenti ed è rimasta in silenzio anche di fronte al gossip del flirt con Vezza. Ma dalle sue Stories ora arriva una frecciatina rivolta a chi continua a parlare della rottura con Ramazzotti, come riporta il sito Di Lei. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram Senza "SE" e senza "MA"! Suerte chicos! @dagocafonal



In un video in cui Marica, che è in viaggio per lavoro, mostra un paesaggio notturno, commenta così: “Quante cicale”. Una frase che a molti è sembrata un modo per cercare di frenare i pettegolezzi e mettere in luce una verità che, probabilmente, solo lei ed Eros, che è anche il papà dei suoi due figli, conoscono davvero. Ramazzotti, invece, dopo giorni di silenzio social, è tornato a pubblicare post, ma sul suo tour.

