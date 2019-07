A 45 anni infiamma i social con i suoi addominali. È così splendida da fare invidia anche alle 20enni

Kate Beckinsale è una nota modella e attrice britannica e, benché abbia già soffiato 45 candeline, continua a incantare tutti con la sua bellezza e il suo fisico impeccabile. Ultimamente ha lasciato senza parole i suoi follower, oltre 3 milioni, che la seguono su Instagram. Ha postato, infatti, un selfie scattato al termine di un allenamento, dove si mostra con un look sportivo che rivela gli addominali. La cosa più incredibile è che dimostra almeno 20 anni in meno, facendo concorrenza alle colleghe molto più giovani di lei.

Postare sui vari social, in particolare su Instagram, delle foto sexy, mettendo in mostra il proprio fisico, è ormai diventata un'abitudine, in particolare quando si parla dei vip, che non si lasciano mai sfuggire la possibilità di mostrare ai followers la loro incredibile forma fisica.









L'ultima ad averlo fatto è stata Kate Beckinsale che a 45 anni ha dimostrato di poter dare del filo da torcere alle 20enni. Nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole con il suo selfie, nel quale appare con indosso leggings e reggiseno sportivo a fascia e i capelli legati in una coda di cavallo alta.





La cosa che tutti hanno notato è che vanta ancora un fisico da urlo. Ha infatti una vita sottilissima e una pancia piatta che fa concorrenza alle colleghe molto più giovani. Non stupisce, dunque, che la foto sia stata premiata con oltre 300.000 like e innumerevoli apprezzamenti nei commenti, sia da parte di utenti uomini che donne. I follower non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per quelle forme mozzafiato.

Insomma, la Beckinsale non sembra affatto toccata dal peso dell’età che avanza. Nonostante abbia superato gli “anta”, continua a essere un’indiscussa regina di bellezza.

