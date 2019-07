Maradona e Wanda Nara. Parla l’attrice: “Quella notte non mi fecero dormire”

Prima di sbarcare in Italia, Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi, molto probabilmente ebbe un fugace incontro con Diego Maradona. La showgirl ha sempre negato che fosse successo qualcosa tra lei e l’ex Pibe de Oro, ma la celebre attrice Mirtha Legrand ha raccontato un aneddoto su Wanda Nara. Nel loro Paese natale circola da tempo la voce di questo incontro hot. I giornali scandalistici, all’epoca, scrissero addirittura che la moglie e agente di Mauro Icardi uscì dalla camera d’albergo con gli slip dell’ex Pibe de Oro.

“Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi disse: ‘Perché non mi inviti al tuo programma?’, e io le risposi: ‘Sei tu quella che sei stata con Maradona? Non mi avete fatto dormire la scorsa notte’. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro”, afferma sicura l’attrice. (Continua a leggere dopo la foto)









Dai diretti interessati non sono arrivate repliche ufficiali tranne un post sibillino di Wanda (sposata anche con Maxi Lopez, ai tempi in cui il calciatore giocava nel Catania) che su Istragram ha scritto: “No vivas dando explicaciones tus amigos y familia no las necesitan y los demás no importan” (Non vivere dando spiegazioni, i tuoi amici e la tua famiglia non ne hanno bisogno e il resto della gente non è importante). Chissà cosa avrà voluto dire. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni fa Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia. Un problema di salute che lo affligge da tempo e che non è riuscito a debellare con i farmaci sperimentati finora. Motivo per cui, l’ex giocatore del Napoli, è stato sottoposto a una nuova terapia: un sonno indotto dai farmaci per 4 giorni e 4 notti. C’è stato un momento preciso in cui avrebbe perso il sonno, secondo quanto riportato da Il Mattino. (Continua a leggere dopo la foto)





“L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari – ha confidato all’amico e avvocato Matias Morla -. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami”, ha confessato l’argentino ricordando quando, a Punta del Este, finì in coma.

“Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio”. Il doloroso annuncio del cantante