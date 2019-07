“Che cosa sei!”. Shaila Gatta superstar, il ‘lato b’ della velina incendia la rete

Non ha bisogno di presentazione Shaila Gatta, velina mora di Striscia la Notizia, eppure, ogni qual volta sfoggia il suo fisico sui social sono applausi a scena aperta. L’ultimo in particolare, dove Shaila Gatta posa sensuale su una roccia a picco sul mare della splendida Santorini, ha fatto il boom di like. Gli occhi dei followers, infatti, si posano – neanche a dirlo – sul lato b della velina, enfatizzato dalla posizione della Gatta. E i commenti non lasciano spazio a dubbi : “Che chiappona”, “Quanto sei sexy”, “Tanta bellezza per tanta pazzia per tanta ironia… Top Crazy Girl”, “Che paradiso”, “Eccezionale”, “Clamorosa”, “Spettacolare”, ma anche: “Stai rompendo lo scoglio, sei di ferro”, “Beata quella roccia”, “Che cosa sei, mamma mia!”.

Insomma, più chiaria di così proprio non si può. Shaila Gatta si appresta a vivere un’estata da protagonista. Shaila Gatta, per chi ancora non la conoscesse, è una ballerina italiana nata il 6 agosto 1996 ad Aversa. Ha quasi 23 anni, è alta 170 cm e pesa 55 kg. Shaila è del segno del Leone e come tutti i nati sotto questo segno si distingue per generosità e tenacia. Continua dopo la foto









La Gatta è cresciuta a Napoli e fin da bambina ha seguito la sua passione per la danza. Essendo una ballerina tiene molto alla sua forma fisica e per questo si sottopone ogni giorno ad allenamenti molto duri in palestra. È nota al pubblico italiano per la sua partecipazione ad Amici e per essere una delle due veline di Striscia la Notizia insieme a Mikaela Neaze da Silva. Continua dopo la foto





La giovane ballerina di Striscia la Notizia ama realizzare creme di bellezza fatte in casa e gioielli artigianali. Inoltre le piace ricamare, passione ereditata dalla madre sarta. Shaila ama moltissimo gli animali e ha come animale domestico un coniglietto di nome “Soni”. Per quanto riguarda la sua vita privata Shaila Gatta è felicemente fidanzata con il ballerino Jonathan Gerlo, anche lui ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Continua dopo le foto







Shaila Gatta balla da quando è bambina. La bellissima Velina ricorda così la volta in cui andò via di casa per poter fare la ballerina: «Il mio sogno era diventare una grande ballerina. Vengo da Secondigliano, un quartiere difficile di Napoli che però ha prodotto anche tanti talenti. Sono andata via senza un euro in tasca a 16 anni, contro il parere di mio padre. Oggi so che voleva solo proteggermi».

