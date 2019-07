Stefania Orlando, topless inaspettato. Il bikini vola via in spiaggia: tutto fuori

Stefania Orlando non si nasconde. Osa e stupisce. La bella presentatrice ha regalato scatti bollenti ai suoi fan mettendo in mostra le sue forme generose ed esplosive. Stefania Orlando, che il primo luglio è convolata a giuste nozze con il musicista Simone Gianlorenzi dopo 11 anni di fidanzamento, è stata pizzicata dal settimanale Vero sulla spiaggia di Maccarese, in provincia di Roma, proprio la location che ha fatto da sfondo alle loro nozze. In costume la showgirl ha sfoggiato curve mozzafiato. Giocando con l’asciugamano è incappata nell’incidente sexy: un movimento azzardato ed ecco che il seno è subito in bella vista.

Sulla spiaggia che li ha visti dirsi sì, Stefania Orlando e Simone si scambiano effusioni come due teneri piccioncini. Coccole, baci, sguardi intensi, abbracci scambiati al riparo dell’asciugamano. Ma quando Gianlorenzi si allontana, la Orlando tira fuori il suo lato più piccante. Incurante del fotografo gioca con il telo da mare mettendo in mostra un lato B invidiabile e un seno prosperoso. Continua dopo la foto









Insomma, nonostante gli anni passino Stefania Orlando sembra non conoscere le ingiurie del tempo. Stefania Orlando, 52 anni, è arrivata alla consacrazione come conduttrice televisiva arriva nel 1997 con il programma “I fatti vostri” dove resta alla conduzione fino al 2003. Seguono “Telethon”, “Il lotto alle otto”, “Torno Sabato” e “GiroFestival”. Tra gli altri programmi: nel 2003 conduce la prima edizione di “Piazza Grande”, “Stelle con la coda”, “Festivalshow”. Continua dopo la foto





Nel 2011 diventa opinionista di “UnoMattina in famiglia” e dal 2015 ritorna nel cast de “I fatti vostri“. Dal 2017 conduce su Telenorba il programma “Buon pomeriggio Estate“. Capitolo musica, la vediamo nel gruppo Sex Machine Band e poi da solista dal 2007 col singolo “Sotto la luna” seguito da “Marimbabà“. Nel 2009 esce il primo album “Su e giù”. Continua dopo la foto







Dal 2008 la conduttrice è felicemente legata a Simone Gianlorenzi, di professione musicista. I due si sono sposati, con una toccante cerimonia sulla spiaggia, undici anni dopo l’inizio della loro storia, nell’estate del 2019.

