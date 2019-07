Quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un ritorno di fiamma a dir poco incandescente. Un amore, quello della showgirl (e modella e conduttrice) argentina e il ballerino, tornato dopo una lunga separazione e che ora sembra più forte che mai. Stefano e Belen hanno ufficializzato la relazione (bis) con una vacanza in Marocco in compagnia del figlio Santiago e da settimane si vocifera di un secondo matrimonio da celebrare, si dice, a Ibiza.

Proprio nella 'isla' i due avrebbero pensato a una cerimonia intima, con pochissimi invitati di fronte a cui rinnovare la promessa di matrimonio. Nel frattempo i due si godono una luna di miele 'anticipata', sempre con Santi. Da quando sono tornati insieme, la serenità familiare sembra essere una delle loro priorità. E lo dimostra non soltanto questo viaggio, quanto anche l'idea di voler allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Santiago.









E la passione certo non manca tra Belen e Stefano. Proprio l’altro giorno lui ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di un romantico bacio della coppia al tramonto con una dedica speciale e incredibilmente romantica: “Sobre todas las cosas” (sopra tutte le cose), ha scritto sotto al filmato pubblicato dove lui e Belen si baciano teneramente in barca, di fronte a un meraviglioso tramonto.

Lo stesso video, dopo pochi minuti, viene condiviso anche dalla Rodriguez. Insomma, sembra chiaro che Belen e Stefano sono innamorati più che mai e non hanno paura di condividere i momenti più intimi con il pubblico social. Ma l'ultimo post ha creato un po' di malumori. Voleva essere uno scatto romantico (un altro), ma i fan hanno notato un particolare che no, non è piaciuto.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:07 PDT

Visualizza questo post su Instagram SB Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 11 Lug 2019 alle ore 11:39 PDT



“Che schifo”, commenta addirittura qualcuno sotto alla foto di Belen e Stefano in barca. Lei a showgirl argenina è a “cavalcioni” sul marito e si guardano dritti negli occhi ma la posa romantica e maliziosa allo stesso tempo ha fatto scattare gli utenti. Ad avviso di molti quella posizione è troppo “hot”: “Volete farci vedere come concepite il secondo figlio?”, chiede uno. E un altro: “Ma è il kamasutra?”. Commenti di questo tipo a parte, la foto ha raggiunto oltre 500mila like in pochi minuti.

