Sono passati pochi giorni dall’annuncio della fine della storia tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. Un addio, dopo 10 anni d’amore e due figli insieme, che ha spiazzato i fan: la relazione tra il cantante e la modella sembrava perfetta e destinata a durare per sempre. E invece è arrivata la rottura, annunciata con freddezza, tramite un comunicato congiunto fatto di poche parole e nessuna spiegazione. Inevitabilmente, non avendo chiarito i motivi che hanno portato a questa separazione, le indiscrezioni fioccano e continuano a fioccare.

Secondo il settimanale Chi, per esempio, la tempesta è scoppiata prima della scorsa primavera per via di alcune incomprensioni che hanno poi portato al crollo totale: Eros ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentre Marica è rimasta a Milano e da quel momento non sarebbero più riusciti a ricucire il loro rapporto. (Continua dopo le foto)









La rivista Oggi, invece, nel nuovo numero in edicola lancia il rumor secondo cui sarebbe stata la Pellegrinelli a prendere la decisione di chiudere. Pare che a far precipitare la situazione sia stata la troppa gelosia di lui e la forte intraprendenza e indipendenza di lei, più giovane del marito di ben 25 anni. E sempre secondo Oggi la crisi sarebbe cominciata addirittura 3 anni fa. (Continua dopo le foto)





Ma ci sarebbe altro. Ci sarebbe un altro motivo per cui il matrimonio di Eros e Marica è naufragato. È Alberto Dandolo per Dagospia a lanciare la ‘bomba’: un presunto flirt di Marica con un altro uomo. Dandolo scrive che “per sviare in molti avevano messo in giro la voce che la ormai signora Ramazzotti avesse una liason con l’architetto Stefano Bellingardi” ma in realtà sarebbe “il ricchissimo rampollo Charley Vezza il nuovo uomo della Pellegrinelli”. (Continua dopo foto e post)





Dunque, a quanto pare (anche se Dandolo specifica “senza se e senza ma”), l’uomo che avrebbe fatto perdere la testa a Marica sarebbe il proprietario dello storico e noto marchio piemontese “Gufram”. Capelli lunghi, barba leggermente incolta, con la passione per le cose belle e per il design. Queste sembrerebbero essere le caratteristiche del ragazzo che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore della Pellegrinelli.

