Rosa Perrotta, gravidanza agli sgoccioli… ma che passione con Pietro: foto hot

Rosa Perrotta aveva stupito tutti annunciando di essere incinta di Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. L’ex tronista ed ex isolana è prossima al parto ma pare che il piccolo che porta in grembo non abbia nessuna voglia di nascere. Sono molti a chiederselo, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a tutti. Rosa ha postato una sua nuova foto col pancione con la didascalia “Ciao Rosa, tra quanto… NON LO SO!”.

La Perrotta imita la domanda che in molti le stanno ponendo, soprattutto nelle ultimissime settimane, e risponde con una certa stizza, sottolineando di non conoscere, chiaramente, la data in cui il suo bebè verrà alla luce. Un’affermazione che ha allarmato qualcuno dei suoi fan ma che ha soprattutto scatenato delle polemiche. Non è la prima volta che Rosa interviene sulla sua gravidanza a causa delle critiche degli haters. (Continua a leggere dopo la foto)









C’è chi l’ha accusata di vestirsi in modo addirittura “indecente” per una futura mamma, chi ancora l’ha criticata per la sovraesposizione della sua gravidanza e chi, invece, l’ha accusata di non mangiare troppo. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, fin dalla loro uscita da Uomini e Donne, sono sempre stati molto seguiti dai fan del programma. I due, dal primo sguardo che si sono scambiati nello studio di Maria De Filippi, si sono follemente innamorati l’uno dell’altra e l’imminente nascita del piccolo Domenico ne è la prova. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni fa lei e Pietro si sono recati in clinica per i controlli di routine e all’uscita, la ragazza ha esordito dicendo che le notizie sul parto non erano belle. Davanti a questa sua esclamazione, Tartaglione l’ha subito richiamata dicendo di non allarmare i fan inutilmente. La giovane ha chiarito spiegando che la ginecologa le ha detto che, nonostante le settimane di gestazione siano arrivate al termine, il piccolo Domenico non ha alcuna intenzione di uscire dal suo pancione. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto la coppia di “Uomini e Donne”, come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, si godono il mare a Gaeta ed esplode la passione: tenerezze e giochi d’amore, in atteso della nascita del loro bimbo, che si chiamerà Domenico come il nonno paterno. Pochi giorni fa Rosa ha condiviso uno scatto che la ritrae in topless con il pancione scoperto. Nella didascalia aveva scritto un lungo post in cui raccontava come sta cambiando il suo corpo in gravidanza. “Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre”, aveva scritto la futura mamma su Instagram condividendo questo bellissimo momento con i suoi follower.

