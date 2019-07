Guido Alberto e Cora, i figli di Caterina Balivo sono bellissimi: le foto di famiglia

Caterina Balivo e una delle più amate conduttrici del piccolo schermo. Alle redini del programma “Vieni da me”, che nella stagione appena conclusa ha riscosso molto successo, ha lasciato la trasmissione che conduceva da anni, Detto Fatto, e ha deciso di dare una svolta alla sua vita, conducendo il programma sulla Rai che, nonostante i primi risultati non siano stati del tutto positivi, col passare delle settimane ha raggiunto un ottimo risultato in fatto di ascolti.

Caterina è riuscita a scalare piano piano il successo tanto meritato. E il suo programma è stato uno tra i più visti, nella fascia orari pomeridiana. La giovane mamma, nonostante il lavoro, è molto attiva sui social, dove pubblica foto della sua vita privata e dei suoi figli: Guido Alberto, 6 anni, e Cora, 1 anno e mezzo. (Continua a leggere dopo la foto)









Caterina Balivo è più che mai serena accanto al marito Guido Maria Brera. L’uomo d’affari e scrittore ha stravolto la vita della conduttrice di Aversa. “Quando ci siamo conosciuti, mi ha colpito per la sua concretezza e per il fatto che è un uomo risolto, che si è fatto da solo. È nato in una famiglia normale, – aveva raccontato la Balivo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – in un quartiere di Roma sud e dopo la laurea è andato a Londra senza una lira in tasca. Ha lottato per raggiungere i suoi obiettivi e per questo lo ammiro tanto. E poi, ha cambiato la mia vita, mi ha resa madre e moglie”, ha spiegato il volto Rai. (Continua a leggere dopo la foto)





I suoi gioielli sono Guido Alberto e la piccola Cosa. Caterina è la classica mamma chioccia, che anche sui social non ama mostrare tanto i suoi bimbi. “Mio figlio è stato subito gelosissimo della sorella e i due non vanno per niente d’accordo. Era così anche fra me e mia sorella Sara, un litigio continuo finché siamo diventate grandi”, aveva raccontato Caterina al settimanale Confidenze. “Mia mamma mi diceva: “Vedrai, un giorno, come ci starai male a vedere i tuoi figli litigare”. Non dico che me l’abbia tirata, ma… Forse è il mio karma!”, aveva aggiunto la Balivo. (Continua a leggere dopo la foto)





Poche le foto dei figli sui social, ma da quello che la conduttrice posta si capisce quanto abbiano preso la bellezza della mamma. Quando Caterina Balivo è lontana delle telecamere, trascorre il tempo assieme ai figli nati dal suo matrimonio, celebrato nel 2014, col finanziere e scrittore Guido Maria Brera.

