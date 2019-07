Ma quanto sono belli Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme? Non passa giorno che uno dei due non posti una dedica all’altro o che si mostrino felici mentre si scambiano teneri baci. Certo, direte, sono in vacanza. E in vacanza è tutto più bello per chi li guarda tramite una stories su Instagram, magari in casa. Però c’è da dirlo: la lunga separazione ha fatto molto bene a questa coppia che tornata insieme ora è più innamorata che mai.

Questa volta, però, oltre ad un romantico tramonto, i due in barca hanno aggiunto anche un rovente e appassionato bacio, che fa presagire una passione folle tra i due che a dire la verità non hanno mai nascosto. Ora, oltre ad essere tornati insieme, Stefano e Belen lavoreranno “anche insieme”. Saranno, infatti, i conduttori dell’itinerante Castrocaro, che li vedrà presentatori insieme a Simona Ventura come presidente della giuria. Un nuovo impegno che vede i due inseparabili ora anche nel lavoro. (Continua dopo la foto)









Non c’è che dire, sono davvero una bellissima coppia e se, come hanno dichiarato, “stanno lavorando per dare una sorellina a Santiago”, siamo sicuri che dopo questo video daranno davvero un’accelerata ai lavori. Ma tra le tante foto che postano entrambi, solo l’ultima ha dato qualche rogna alla bella italo-argentina. Belen infatti ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia sul ponte di una barca, in posa. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:08 PDT

A corredo della foto scrive “Todo bien”, rigorosamente in spagnolo. Tutto bene, insomma. Difficile in verità che le cose le vadano male. Già, perché la Rodriguez si mostra sdraiata su una specie di molo in legno, fasciata in un bikini da far saltare le coronarie, occhi chiusi e mare cristallino a pochi centimetri. E fa strano, allora, pensare che solo un anno fa la Rodriguez si trovava qui ad Ibiza con Andrea Iannone, mentre De Martino sembrava passare da una fiamma all’altra senza sosta. (Continua dopo la foto)







Sembrava, per l’appunto. Perché il cuore dell’ex ballerino di Amici ha sempre battuto forte per la bella showgirl argentina, sin dal loro primissimo incontro nel 2012. Oggi, a distanza di anni, questo sentimento sembra trovare una conferma forte e chiara. Insomma, non c’è che dire, sono davvero una bellissima coppia e se, come hanno dichiarato, “stanno lavorando per dare una sorellina a Santiago”, siamo sicuri che dopo questi video daranno davvero un’accelerata ai lavori.

