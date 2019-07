Amadeus e Giovanna Civitillo hanno detto sì. In chiesa. A dieci anni dal primo matrimonio, il conduttore, 56 anni, ha portato all’altare la bella Giovanna, 41 anni, questa mattina, 11 luglio 2019 a Roma. La notizia è stata diffusa dal profilo Instagram di Chi magazine e dal sito del settimanale Oggi. “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno – raccontava di recente lei alla rivista Oggi – Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”.

Era il 2003 quando tra Giovanna e Amadeus è scattata la scintilla a ‘L’Eredità’. Giovanna era una delle ‘Scosse’, Amadeus guidava lo show. Nel 2009 si sono giurati amore eterno con il rito civile e nello stesso anno hanno dato il benvenuto al frutto del loro amore: il figlio Josè Alberto. (Continua dopo le foto)









Amadeus era già stato sposato con Marisa (curiosità: In quell’occasione il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello) e da quell’unione è nata Alice, la primogenita oggi 21enne del conduttore che si è da poco laureata, come fatto sapere a mezzo social dal papà orgoglioso. Arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso con Marisa, Amadeus ha potuto finalmente coronare il suo sogno d’amore con Giovanna. (Continua dopo le foto)





La cerimonia, riporta il settimanale Oggi, che nel prossimo numero in edicola pubblicherà anche l’album fotografico delle nozze, si è tenuta “in una romantica chiesetta di Roma, alla presenza di pochi e selezionati amici. Una cerimonia da veri romantici. Innamoratissimi…”. L’aveva detto Giovanna nella precedente intervista alla rivista che sarebbe stata intima: “È una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care”. (Continua dopo foto e post)







“Tanti auguri ad Amadeus e Giovanna Civitillo, che oggi, 11 luglio, hanno detto sì in chiesa dieci anni dopo le nozze civili – fa sapere invece il profilo Instagram del magazine Chi – Si sono conosciuti nel 2003 alla trasmissione ‘L’eredità’ dove lei era una delle ‘Scosse’. Hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. Per Amadeus le nozze arrivano in un momento decisivo della carriera. Il suo nome è infatti in pole position per la conduzione del prossimo Sanremo”. Auguri!

