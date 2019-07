Il nuovo fidanzato di Diletta Leotta: “È lui!”. La paparazzata-bomba

Poche settimane fa Diletta Leotta ha annunciato la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì, dirigente Sky con cui sembrava essere a un passo dal matrimonio, e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il ‘toto fidanzato’ e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell’estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d’oro” del momento: da Francesco Monte al calciatore Marco Borriello.

“Staccarci è stata una scelta di entrambi – ha confessato Diletta Leotta parlando della rottura con Matteo Mammì – Ma non si sa mai che cosa può succedere…”. La siciliana non aveva chiuso la porta definitivamente e aveva aggiunto: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”. (Continua a leggere dopo la foto)









E parlando dell’uomo ideale aveva detto: “L’uomo dei sogni? Per me ha gli occhi verdi di papà Rori. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”. Dopo diversi flirt attributi e di cui il più curioso era con l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez (oggi felicemente fidanzata con Ignazio Moser) Francesco Monte, ora un altro scoop investe la bella Diletta. A dare la notizia ci ha pensato Spy che nel numero in uscita venerdì 12 luglio pubblica le foto della Leotta accanto alla nuova fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)





Atteggiamenti che confermerebbero la voce. La bella giornalista e il giovane in questione passeggiano abbracciati. Il nuovo “bello della Diletta” è infatti un pugile: Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato ‘King Toretto’. Scardina, che è nato nella periferia milanese, attualmente vive e si allena a Miami; lo sportivo è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez, a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequeno, che le avrebbe presentato Diletta. (Continua a leggere dopo la foto)





Diletta Leotta non è rimasta single a lungo. La desideratissima conduttrice è già pronta a ricominciare con questo nuovo fidanzato. Nulla a che vedere, quindi, con l’ex tronista Francesco Monte. Rumors insistenti alludevano infatti a un possibile flirt con lui, ma la Leotta ha sempre smentito: “Siamo solo amici”, aveva detto. Chissà se la conduttrice di Dazn confermerà la storia o cercherà di nascondere ancora per un po’.

Giorgia Palmas, il bikini è bollente: forme esagerate e stende tutti così