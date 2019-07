Settantasette anni lui, quarantasette di meno lei: Fabio Testi è di nuovo innamorato. Come si ricorderà, nel 2015 l’attore aveva fatto il grande passo sposando la storica fidanzata Antonella Liguori. Anche lei decisamente più giovane, ma di ventotto anni. Era il 2008 quando Testi ha incontrato la gallerista e, dopo sette anni, sono arrivate le nozze. Il matrimonio si è svolto davanti a pochi amici ad Anacapri, sul belvedere e davanti agli scavi di una delle ville dell’Imperatore romano Tiberio, con rito civile.

Poi il ricevimento per i pochi intimi invitati alle nozze che si è invece svolto nel lussuoso ristorante Capri’s, con una splendida vista sul Golfo di Napoli. Fabio elegantissimo in abito scuro con una cravatta grigio chiaro, davvero in formissima e sempre più affascinante; Antonella in abito bianco, lungo, con un delicato mantello con cappuccio chiuso sul davanti, dallo stile un po’ retrò. (Continua dopo la foto)









L’attore era già stato sposato con la spagnola Lola Navarro: le nozze erano state celebrate nel 1979 e da quella unione sono nati tre figli. Poi Testi ha avuto una tempestosa relazione con la conduttrice Emanuela Tittocchia che lo aveva lasciato nel 2008 dal Sud Africa, durante una diretta tv del reality show La Talpa. Quindi l’incontro con Antonella e, dopo anni insieme, il matrimonio. (Continua dopo la foto)





Ma le conquiste femminili per Fabio Testi sembrano continuare. Dopo il grande passo con Antonella, sembra che l’attore di Peschiera del Garda classe 1941 abbia nuova e molto giovane compagna. Si tratta della violinista Lisa Agnelli, trentenne che vive in provincia di Verona, come fa sapere il settimanale Diva e Donna che pubblica anche gli scatti della nuova coppia. (Continua dopo le foto)







A giudicare dalle fotografie pubblicate sulla rivista, l’amore con Antonella Liguori sembra essere tramontato. Le immagini mostrano infatti un Fabio molto intimo con Lisa Angelli. I due si scambiano effusioni e pure un bacio tra il verde del Lago di Garda. Come detto, tra loro ci sono ben 47 primavere ma la differenza d’età non è un problema per Fabio, che in passato aveva spiegato: “Noi, uomini stagionati possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero… le differenze diventano ricchezza”.

