Anna Tatangelo, fan impazziti. Dal primo all’ultimo (e sono più di un milione e mezzo su Instagram…). Anche la cantante di Sora in questi ultimi giorni si sta godendo le vacanze, ma senza il suo Gigi D’Alessio. La coppia si è da poco ritrovata ma questa ‘separazione’ non ha nulla a che fare con la mancanza di desiderio di stare insieme. Sono ancora una volta gli impegni professionali a non coincidere e per questo motivo Lady Tata se ne sta in vacanza tutta sola. Non proprio tutta sola, per la verità.

A farle compagnia c’è comunque il figlio che ha avuto dal compagno, che sicuramente compenserà la malinconia per l’assenza del padre. Vacanza madre-figlio, dunque, ma anche aggiornamenti costanti ai suoi fan. Già, anche Anna, come molte donne dello spettacolo, in vacanza non rinuncia a regalare immagini e video. Nel suo caso, poi, molte volte sono super (ma super) hot. (Continua dopo la foto)









È il caso, tanto per fare un esempio ma ce ne sarebbero tantissimi, di una delle ultime foto che la cantante ha postato sul social. Quella in cui Anna Tatangelo si mostra in una posa e con abiti che evidenziano ancora di più il suo fisico scolpito, di marmo praticamente. Anna è sotto il sole di luglio, con lo sguardo perso e romantico, e sfoggia un look che potremmo definire quasi gitano. (Continua dopo la foto)





Gonna ampia (e a vita bassissima) con fantasia floreale, stivali all’americana e, ecco il ‘pezzo forte’, una mini canotta che somiglia a un top. Cortissima, ma sembra quasi arrotolata, non mette in evidenza solo l’addome perfetto di Anna, che è talmente allenato da sembrare scolpito, ma scopre anche il seno. Dallo scatto si intuisce chiaramente che Lady Tata non indossa il reggiseno. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Bronx 🌾 #tuttociocheserve @parosh_official @hamarand Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Lug 2019 alle ore 7:39 PDT



Boom (ancora una volta) di like e di commenti. Alla vista della foto, i fan sono impazziti. Oltre 25mila i cuoricini lasciati sotto e centinaia di messaggi come “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Tatangelo patrimonio dell’Unesco” e tanti, tantissimi altri complimenti. Insomma, anche stavolta Anna fa centro. In versione sexy e provocante fa perdere la testa a tutti i suoi follower. Meno, forse, al suo Gigi. Non sarà geloso?

