Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, è tornato a sorridere dopo la fine del suo matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni. Il merito sarebbe proprio da attribuire alla presenza della sua nuova fidanzata, che non è sconosciuta al grande pubblico. Lo rivela lo stesso Ghione in un’intervista a cuore aperto sulle pagine del settimanale DiPiù: dal travaglio seguito alla rottura con l’ex a come ha conquistato la sua nuova compagna, Daria Baykalova, attrice di origini russe che il pubblico ha ammirato nella quarta e quinta stagione della fiction con Gabriel Garko.

Era il 2016 quando la moglie di Jimmy, 55 anni, gli comunica “Per te non provo più quello che provavo prima” e per lui è stato come un fulmine a ciel sereno. Ancora 4 mesi insieme, poi lui lascia la casa e si accordano sui giorni in cui tenere i loro due figli. (Continua dopo la foto)









“Il dolore della fine di un matrimonio è paragonabile solo a quello che si prova quando una spada ti trapassa il costato da parte a parte”, spiega Jimmu, che già in una intervista di 2 anni fa spiegava come avesse sofferto ‘come un cane’ . “Rialzarsi è difficile, ma non impossibile. Io ci sono riuscito”, continua. Anche perché nella sua vita è arrivata lei, l’attrice russa di 36 anni Daria Baykalova. (Continua dopo la foto)





Laureata in Economia e commercio, Ghione l’ha conosciuta per caso in un ristorante giapponese di Roma. “Con la sua dolcezza – spiega ancora l’inviato di Striscia – Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”. “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”, conclude nell’intervista. (Continua dopo le foto)







Daria Baykalova, come detto, non è nuova al pubblico televisivo, anzi. Molti la ricorderanno nei panni dell’avvocatessa di Tonio Fortebracci ne L’onore e il rispetto. Quella Daria Bertolaso che viene accusata di corruzione, ma due anni dopo diventa ispettore di polizia, si innamora del giudice Maino ma poi lo lascia perché l’ex moglie aspetta un figlio da lui e viene uccisa su mandato della contessa Minniti. E anche nella miniserie Non è stato mio figlio, dove la 36enne recita ancora accanto a Gabriel Garko e interpreta la ballerina Gina Santacroce.

